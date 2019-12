„Oj Maluśki, Maluśki”. Jak ze śpiewaniem kolęd radzą sobie posłowie?

W Wigilię Bożego Narodzenia wielu Polaków kolęduje z rodziną i przyjaciółmi. O zaśpiewanie fragmentu ulubionej kolędy poprosiliśmy też posłów. Choć na Wiejskiej są parlamentarzyści, którzy świetnie radzą sobie ze śpiewaniem, to nie wszystkim wystarczyło odwagi. Najchętniej śpiewali politycy Prawa i Sprawiedliwości. Przedstawiciele Koalicji Obywatelskiej zasłaniali się brakiem talentów. Więcej odwagi mieli za to parlamentarzyści Konfederacji, Polskiego Stronnictwa Ludowego i Lewicy.

Poseł Zjednoczonej Prawicy Tadeusz Cymański to prawdziwy weteran kolędowania. Od lat chętnie śpiewa w przedświątecznych programach publicystycznych i na sejmowych korytarzach – nie tylko, gdy wokół niego są kamery telewizyjne. W poprzednich latach zdarzało się, że prezentował swoje umiejętności wokalne w towarzystwie wycieczek szkolnych pod sejmowymi choinkami. Przed naszą kamerą zaśpiewał fragment pastorałki „Oj Maluśki, Maluśki”. Zachęcał też Polaków do śpiewania jej na dwa głosy.



Anita Sowińska z Lewicy to debiutantka na sejmowych korytarzach. Zgodziła się zaśpiewać kolędę „Wśród nocnej ciszy”. To zaskakujące, bo w poprzednich latach parlamentarzyści Lewicy unikali takich występów. Kilka lat temu Ruch Palikota nawet zakazał takiej aktywności posłom.



Sowińska to jedyna parlamentarzystka Lewicy, która zaśpiewała kolędę. – Z moim wspaniałym głosem to powinni się państwo cieszyć, że nie śpiewam. Nie obchodzę świąt. Traktuję je jako miłe dni wolne od pracy – powiedziała nam z kolei posłanka Lewicy Joanna Senyszyn.



Poseł PiS Jan Mosiński zaprezentował krótki fragment kolędy „Gdy się Chrystus rodzi”. Jego klubowy kolega Tomasz Latos – „Bóg się rodzi”. Wiceminister cyfryzacji Adam Andruszkiewicz zaśpiewał „Dzisiaj w Betlejem”. Stwierdził też, że wygodniej śpiewać mu wprost do kamery.

Władysław Teofil Bartoszewski z PSL-u zaśpiewał góralską kolędę „Gore gwiazda Jezusowi”, a Konrad Berkowicz z Konfederacji – „Wśród nocnej ciszy”.

Janusz Korwin-Mikke zaśpiewał na galerii sali plenarnej. Jego związane ze świętami wspomnienie musiało przykuć uwagę, bo w pewnym momencie polityk krzyknął.



– Chodziłem po domach, dzwoniłem, ludzie otwierali. Mówiłem: „Hej, Przybieżeli do Betlejem...”. Wtedy mówiłem „Dajcie 5 zł, a jak nie – to śpiewam dalej” i dawali 5 zł – stwierdził poseł Konfederacji.



Śpiewać nie chcieli politycy KO. – Proszę mnie zwolnić z tego obowiązku. Kiedyś próbowałem, cała rodzina trzymała kciuki, żebym dobrze wypadł. Wolałbym nie powtarzać tego momentu – mówił nam poseł Waldy Dzikowski.



– Kolęd dla zdrowia psychicznego obywateli nie śpiewam – tłumaczyła posłanka Paulina Hennig-Kloska z KO.



Odwagi na występ wokalny przed kamerą zabrakło też Tomaszowi Rzymkowskiemu.



– Ja śpiewać nie będę, ale moją ulubioną kolędą jest „Cicha noc”. Moja żona byłaby bardzo niezadowolona, że dzielę się swoim talentem wokalnym nie tylko z nią, ale także z innymi – tłumaczył poseł PiS.