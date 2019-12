Prokurator „krajówki” zatrzymany za jazdę po pijaku. Miał ponad dwa promile

Prokurator ze śląskiego wydziału Prokuratury Krajowej Maciej M. został zatrzymany za prowadzenie samochodu po pijanemu; według nieoficjalnych informacji miał ponad dwa promile alkoholu w organizmie. Usłyszał zarzut prowadzenia w stanie nietrzeźwości i został zawieszony w obowiązkach służbowych.

Maciej M. był delegowany do Śląskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji w Katowicach z Prokuratury Okręgowej w Gliwicach. Został zatrzymany w ostatnią sobotę na jednej z dróg w woj. śląskim.



Informację o zatrzymaniu prokuratora potwierdziła rzeczniczka PK Ewa Bialik, która przekazała także komunikat na temat prowadzonego w tej sprawie postępowania.



„Podejrzany został ujęty na gorącym uczynku. 22 grudnia 2019 roku Sąd Dyscyplinarny przy Prokuratorze Generalnym działając na podstawie art. 135 par. 10 Ustawy Prawo o prokuraturze wyraził zgodę na zezwolenie na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej Macieja M.” – podał dział prasowy PK.

#wieszwiecej Polub nas

„Tego samego dnia prokurator Wydziału Spraw Wewnętrznych przedstawił podejrzanemu zarzut o czyn z art. 178a § 1 kk i zastosował wobec niego środki zapobiegawcze, w tym m. in. zawiesił Macieja M. w wykonywaniu obowiązków prokuratora” – dodała PK.

Po zatrzymaniu Maciej M. został cofnięty z delegacji do śląskiego wydziału PK. Prokurator Okręgowy w Gliwicach jako bezpośredni przełożony wszczął wobec niego postępowanie służbowe – podała Prokuratura Krajowa.



Zgodnie z Kodeksem karnym kierowca prowadzi w stanie nietrzeźwości, jeśli zawartość alkoholu we krwi przekracza 0,5 promila. Wówczas popełnia przestępstwo, za które grozi kara grzywny, ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat dwóch.