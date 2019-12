Prezydent podpisał ustawę zawieszającą pobór podatku handlowego

Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę zawieszającą do 1 lipca 2020 r. pobór tzw. podatku handlowego – poinformowała Kancelaria Prezydenta RP.

Jak wskazała w komunikacie Kancelaria, ustawa z dnia 6 lipca 2016 r. o podatku od sprzedaży detalicznej z dniem 1 września 2016 r. wprowadziła do polskiego systemu podatkowego nową daninę – podatek od sprzedaży detalicznej. Podatkowi nie podlega sprzedaż towarów na odległość. Przedmiotem opodatkowania jest przychód ze sprzedaży detalicznej, który obejmuje kwoty otrzymane przez podatnika z tytułu sprzedaży rzeczy ruchomych lub ich części na rzecz konsumentów. Kwota wolna od podatku została ustanowiona na poziomie 17 mln zł miesięcznie.



Kancelaria wskazała, że w wyniku kolejnych nowelizacji, w obecnym stanie prawnym przepisy ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej mają znaleźć zastosowanie do przychodów ze sprzedaży detalicznej osiągniętych od dnia 1 stycznia 2020 r. Omawiana ustawa ustala ten termin na dzień 1 lipca 2020 r.



Zawieszona ustawa zakłada, że podatek będą płacić sprzedawcy, którzy osiągnęli w danym miesiącu przychód ze sprzedaży detalicznej ponad 17 mln zł. Przewidziano dwie stawki podatku: 0,8 proc. od nadwyżki przychodu powyżej 17 mln zł do 170 mln zł miesięcznie i 1,4 proc. od nadwyżki przychodu ze sprzedaży ponad 170 mln zł miesięcznie. Ustawa nie dotyczy sprzedaży przez internet.

#wieszwiecej Polub nas

Podatek od sprzedaży detalicznej miał pierwotnie obowiązywać od września 2016 r., jednak Komisja Europejska wszczęła postępowanie o naruszenie prawa unijnego przez Polskę w związku z jego wprowadzeniem. Bruksela argumentowała wtedy, że jego konstrukcja może faworyzować mniejsze sklepy, co może być uznane za pomoc publiczną. Potem stwierdziła, że podatek został wprowadzony w sposób niezgodny z prawem. Wydała też nakaz zawieszenia jego stosowania do czasu zakończenia jego analizy przez urzędników w Brukseli.

Polska nie zgodziła się z tym stanowiskiem, ale pobór podatku został zawieszony. Na przełomie listopada i grudnia 2016 r. skierowała do Trybunału Sprawiedliwości UE skargę na decyzję KE. Przekonywano w niej, że KE dokonała błędnej kwalifikacji podatku, jako pomocy państwa.



Oceniono też, że wydany przez Komisję nakaz niezwłocznego zawieszenia stosowania podatku w Polsce narusza unijne prawo. Resort finansów argumentował wówczas, że reakcja KE może być uznana za dyskryminację Polski w kontekście podobnych podatków funkcjonujących we Francji i Hiszpanii.



W połowie maja tego roku Polska w Sądzie Unii Europejskiej wygrała sprawę przeciwko Komisji Europejskiej dotyczącą podatku od sprzedaży detalicznej. Zdaniem sądu „KE popełniła błąd”, uznając ten podatek za niedozwoloną pomoc publiczną.



W lipcu Komisja odwołała się jednak od tego wyroku.



Ustawa wchodzi w życie 1 stycznia 2020 r.