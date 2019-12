Ziobro: Fakt, że ktoś jest sędzią, nie znaczy, że jest „nadobywatelem”

Jeżeli ktoś nie uznaje sądu, który funkcjonuje jako sąd w Polsce, za sąd, to stawia się ponad prawem. Na to żaden system nie może pozwolić. Fakt, że ktoś jest sędzią, nie znaczy, że jest »nadobywatelem«. Każdy kto łamie prawo, musi się liczyć z konsekwencjami. Dotyczy to też sędziego Juszczyszyna – powiedział na konferencji prasowej minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro.

Jak mówił minister Ziobro, „w Polsce nie możemy doprowadzić do sytuacji, gdzie wyroki wydane przez blisko 500 sędziów powołanych przez KRS będą kwestionowane tylko dlatego, że sędziowie byli powołani bądź też awansowani przez tę Radę, której część środowiska nie chce zaakceptować”.



Dalej przekonywał, że „nie można doprowadzić do sytuacji kwestionowania statusu sędziów”. Odnosząc się do ustawy o apolityczności sędziów, przedstawionej przez PiS, którą w drugim czytaniu przyjął Sejm, argumentował, że „ta ustawa to jasny sygnał w odpowiedzi na pewien proces chaosu, jaki część walczącego politycznie sędziów zdecydowała się wprowadzić na sale sądowe”.



Pytany o sędziego Pawła Juszczyszyna, który nie stawił się na posiedzeniu Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego, która zajmuje się jego sprawą.



– Jeżeli ktoś nie uznaje sądu, który funkcjonuje jako sąd w Polsce za sąd, to stawia się ponad prawem. Na to żaden system nie może pozwolić. Fakt, że ktoś jest sędzią, nie znaczy, że jest „nadobywatelem”. Każd,y kto łamie prawo, musi się liczyć z konsekwencjami. Dotyczy to też sędziego Juszczyszyna – zaznaczył.

