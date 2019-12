„Okna życia”. Nowe zalecenia resortu sprawiedliwości w sprawie matek

Minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro powiedział, że okna życia są „piękną, szlachetną ideą”, a matek pozostawiających tam swoje dzieci nie powinno się ścigać ani piętnować. Minister poinformował, że wydał prokuraturze zalecenie, by nie wszczynała postępowań mających na celu ustalenie osoby, która zostawiła dziecko w takim oknie – o ile nie ma uzasadnionego podejrzenia popełnienia przestępstwa.

Zbigniew Ziobro mówił na konferencji prasowej, że zdarzają się sytuacje, gdy pozostawienie noworodka w oknie życia skutkuje rozpoczęciem postępowań karnych. Podkreślił, że taki krok nie jest porzuceniem, dlatego zdecydował się wydać nowe zalecenia.



– W ramach tych zaleceń przypominam, że jest niedopuszczalne, i w tym sensie zakazuję prokuraturze podejmowania czynności procesowych w związku z artykułem 210 Kodeksu karnego, który rodzi konieczność prowadzenia postępowania wtedy, kiedy rzeczywiście do porzucenia dziecka doszło. Pozostawienie dziecka w oknie życia nie jest aktem porzucenia – zaznaczył minister sprawiedliwości.



Zbigniew Ziobro powiedział, że osoby, które zostawiają dzieci w oknach życia, co do ogólnej zasady nie powinny być ścigane. Jak mówił, okna życia „to piękna idea, którą należy szanować, chronić”.



– Noworodek pozostawiony w oknie życia to jest uratowane życie, a nie powód do piętnowania, ścigania matki – przekonywał minister.

W Polsce funkcjonuje co najmniej kilkadziesiąt „okien życia”. Działają one między innymi przy organizacjach kościelnych, klasztorach, domach dziecka i szpitalach.