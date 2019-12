Premier: We Francji sędziowie nie mogą demonstrować wrogości wobec działań rządu

Rozumiem, że Francja jest taką demokracją bardzo rozwiniętą i dojrzałą, więc wszystkim sędziom do sztambucha i wszystkim którzy kwestionują pewne zmiany, które ostatnio wprowadziliśmy, chciałbym dosłownie trzy zapisy z ustawy francuskiej przeczytać – powiedział w poniedziałek na konferencji prasowej po posiedzeniu rządu premier Mateusz Morawiecki. Szef rządu odniósł się w ten sposób do nowelizacji ustawy dyscyplinującej sędziów.

Premier został zapytany przez dziennikarza stacji TVN24, czy uważa za wiążące wyroki Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego, która ma podjąć decyzję w sprawie olsztyńskiego sędziego Pawła Juszczyszyna. – Pytam zważywszy na to, że wcześniej Sąd Najwyższy, inna jego izba, uznała Izbę Dyscyplinarną jako coś, co nie jest sądem w rozumieniu europejskiego prawa – wyjaśniał dziennikarz.



– Ja wiedziałem, że mogę liczyć na pana redaktora z TVN i przygotowałem sobie tutaj przetłumaczony na język polski kawałek ustawy francuskiej – odparł szef rządu. Jak wskazał na wstępie, francuski ustawodawca zakazuje członkom wymiaru sprawiedliwości udziału w debatach o charakterze politycznym.



Dalej wskazał, że nad Sekwaną sędziom zabrania się demonstrowania wrogości „wobec zasady działania lub formy rządu, jak również wszelkich wystąpień o charakterze politycznym niezgodnych z ograniczeniami związanymi z pełnioną przez nich funkcją”.



– Zakazuje się również wszelkich wspólnych działań, które mogą uniemożliwić lub utrudnić funkcjonowanie sądów – zacytował na koniec trzeci z zapisów francuskiej ustawy.



Premier podkreślił, że Francuzi przeprowadzili swoją reformę sądownictwa już dawno, chociaż nie od razu, bo dopiero kilkanaście lat po upadku rządu Vichy. – My oczywiście w spóźniony sposób przeprowadzamy nasze reformy, ale cieszę się, że ogromna większość społeczeństwa polskiego – cały czas jest to ok. 80 proc. – potwierdza, że reforma wymiaru sprawiedliwości jest tak bardzo potrzebna – dodał Morawiecki.

