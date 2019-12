Izba Dyscyplinarna uchyliła zawieszenie sędziego Juszczyszyna

Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego uchyliła zawieszenie sędziego Pawła Juszczyszyna – poinformował sędzia SN Jacek Wygoda. Izba uznała, że Juszczyszyn co prawda przekroczył swoje uprawnienia, ale decyzja prezesa Sądu Rejonowego o jego zawieszeniu była niezasadna. Olsztyński sędzia może wrócić do orzekania.

Sędzia Paweł Juszczyszyn został pod koniec listopada zawieszony na miesiąc, a o ewentualnym przedłużeniu tego okresu decyduje SN.



– Koniecznością zawieszenia sędziego Juszczyszyna w obowiązkach służbowych nie skutkuje m.in. ocena szkodliwości jego zachowania w odniesieniu do dobra służby sędziowskiej – powiedział w uzasadnieniu decyzji sędzia Adam Roch. Jak dodał, w chwili obecnej ocena okoliczności związanych ze sprawą „nie doprowadziła do przyjęcia, że zachodzi konieczność zawieszenia sędziego Juszczyszyna”.



Do decyzji SN zdanie odrębne zgłosił przewodniczący składu sędziowskiego sędzia Jacek Wygoda. W składzie sędziowskim był także ławnik Michał Górski.



Sędziowie Izby Dyscyplinarnej poinformowali także, że rozstrzygano jedynie zasadność odsunięcia Juszczyszyna od orzekania na podstawie przedstawionych wobec niego zastrzeżeń. Zdaniem SN olsztyński sędzia nie miał podstaw do tego, by domagać się list poparcia dla sędziów powołanych przez tzw. nową KRS – w tym zakresie przekroczył swoje uprawnienia. Uznali jednak, że decyzja prezesa sądu Macieja Nawackiego była niezasadna.



Rzecznik Dyscyplinarny nie wyklucza zażalenia decyzji SN



Poniedziałkowe orzeczenie SN jest nieprawomocne, przysługuje od niego zażalenie do Wydziału II Izby Dyscyplinarnej SN, które można złożyć w terminie siedmiu dni.



Po zakończeniu posiedzenia Rzecznik Dyscyplinarny Sędziów Sądów Powszechnych Piotr Schab powiedział dziennikarzom, że „istnieje potrzeba bardzo precyzyjnego przeanalizowania motywów decyzji Sądu Najwyższego w sprawie sędziego Pawła Juszczyszyna w kontekście ewentualnego jej zaskarżenia”.

– Jeśli zajmiemy stanowisko procesowe w kwestii zasadności owej uchwały, to zapewne stanowisko to znajdzie wyraz w środku odwoławczym – powiedział sędzia Schab. Jak dodał, SN dokonał oceny zarządzenia prezesa olsztyńskiego SR w sposób odmienny od stanowiska prezentowanego przez Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych.



Przed posiedzeniem Izby w siedzibie Sądu Najwyższego zorganizowana została konferencja prasowa. Adwokat Michał Wawrykiewicz, współzałożyciel Wolnych Sądów – kandydował z list Koalicji Europejskiej do Europarlamentu – mówił, że sędzia Juszczyszyn, „dokonując oceny prawidłowości obsadzenia składu wykonał prawidłowy ruch”. – Zwrócił się do Kancelarii Sejmu celem zweryfikowania, czy Krajowa Rada Sądownictwa wypełnia kryteria, które określił unijny Trybunał Sprawiedliwości”.



Obrońcy Juszczyszyna nie uznają Izby Dyscyplinarnej SN



Na pytanie, co wtedy, kiedy Izba Dyscyplinarna zawiesi Juszczyszyna wskazał, że „my będziemy traktować konsekwentnie wszelkie przejawy aktywności Izby Dyscyplinarnej SN”. – Nie uznajemy tego gremium jako sądu w rozumieniu standardów europejskich i konstytucyjnych – ocenił.



– Oczekujemy, że sprawę Juszczyszyna będzie rozstrzygała izba, która jest niezależna i jest sądem – dodał.



Na konferencji wskazano też, że „dzisiejsza decyzja procesowa nie może mieć charakteru prawnie wiążącego”, bo „to gremium nie ma prawa decydować, czy Juszczyn ma być zawieszony, czy nie, bo nie jest sądem”.



Do 29 grudnia sędzia Paweł Juszczyszyn został zawieszony w orzekaniu przez prezesa Sądu Rejonowego w Olsztynie Macieja Nawackiego. Wydając tę decyzję, Nawacki tłumaczył, że miesięczny okres zawieszenia jest maksymalnym, o jakim może decydować prezes sądu.

Sędzia Paweł Juszczyszyn został zawieszony w orzekaniu po tym, gdy jako delegowany do Sądu Okręgowego w Olsztynie nakazał Kancelarii Sejmu przedstawienie m.in. list poparcia kandydatów do Krajowej Rady Sądownictwa. Zrobił to, rozpoznając apelację w sprawie cywilnej. Argumentował, że chciał sprawdzić, czy sędzia nominowany przez nową KRS był uprawniony do orzekania w pierwszej instancji.



Resort sprawiedliwości wycofuje delegację



Po tej decyzji minister sprawiedliwości natychmiast cofnął Juszczyszynowi delegację do Sądu Okręgowego. „Sędzia nie może samowolnie stawiać się ponad władzę ustawodawczą, wykonawczą i ponad Prezydenta RP. Tego typu działania nie są związane z niezawisłością sędziowską” – podano w komunikacie MS o odwołaniu sędziego z delegacji.



Po cofnięciu delegacji sędzia Juszczyszyn wydał oświadczenie, w którym podkreślił, że prawo stron do rzetelnego procesu jest dla niego ważniejsze od jego sytuacji zawodowej. – Sędzia nie może bać się polityków, nawet jeśli mają wpływ na jego karierę. Apeluję do koleżanek i kolegów sędziów, aby zawsze pamiętali o rocie ślubowania sędziowskiego, orzekali niezawiśle i odważnie – mówił.

źródło: portal tvp.info, PAP

Kilka dni później prezes Sądu Rejonowego na miesiąc zawiesił Juszczyszyna w orzekaniu. Zarządzenie to zostało przekazane Izbie Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego.Niedawno Zgromadzenie Ogólne Sędziów Okręgu Olsztyńskiego wezwało w uchwale do przywrócenia Juszczyszyna do pracy i do rezygnacji z funkcji prezesa Nawackiego. Ten rezygnacji jednak nie złożył. Z funkcji wiceprezesów sądu zrezygnowali dwaj inni sędziowie – Krzysztof Krygielski i Anna Szczepańska.