Budżet na 2020 rok bez deficytu. Będzie 13. emerytura

Rada Ministrów przyjęła w poniedziałek projekt ustawy budżetowej na 2020 rok – poinformował premier Mateusz Morawiecki. Rząd nie przewiduje deficytu. Wśród przyjętych projektów jest też coroczna wypłata tzw. 13. emerytury oraz propozycja waloryzacji świadczeń emerytalno-rentowych w 2020 roku.

Projekt ustawy budżetowej rząd przyjął wcześniej we wrześniu. Zgodnie jednak z zasadą dyskontynuacji parlament kolejnej kadencji nie może pracować nad projektami, które zostały wniesione w czasie poprzedniego Sejmu i nie zostały uchwalone.



Projekt budżetu na przyszły rok – tak jak ten wrześniowy – zakłada, że dochody i wydatki państwa będą takie same.



– Przyjęliśmy na Radzie Ministrów budżet bez deficytów, budżet zrównoważony – powiedział premier podczas konferencji po posiedzeniu rządu. Wśród przyjętych projektów jest m.in. „13. emerytura dla wszystkich emerytów, ale także dla rencistów” – Została przyjęta dzisiaj i jest częścią tego budżetu – zapewniał Mateusz Morawiecki. – Będzie wypłacana zgodnie z harmonogramem – dodał.



Świadczenie 13. emerytury będzie wypłacane w wysokości najniższej emerytury (obowiązującej od 1 marca roku, w którym wypłacane jest dodatkowe świadczenie). Źródłem finansowania mają być środki Funduszu Solidarnościowego oraz budżet państwa. W 2020 roku świadczenie obejmie ok. 9,8 mln świadczeniobiorców. Koszt jego wypłaty w 2020 r. to kwota ok. 11,75 mld zł.

Zgodnie z projektem, od marca emerytury i renty wzrosną o ustawowy wskaźnik waloryzacji (który według obecnych prognoz wynosi 103,24 proc.), jednak nie mniej niż o kwotę 70 zł. Najniższe emerytury, renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, renty rodzinne i renty socjalne mają być podniesione do 1200 zł, natomiast renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy do 900 zł.



Premier poinformował też, że w przyjętym budżecie „znajduje swoje odzwierciedlenie wielki projekt prorodzinny, czyli »500 Plus« również na pierwsze dziecko (…)”.



Zapewnił, że projekt zakłada też inne programy socjalne m.in. dla młodych osób. – W tym budżecie znajdują się projekty dla młodych ludzi, czyli bez podatku PIT do 26. roku życia. Obniżony podatek PIT z 18 na 17 proc. dla 24 milionów ludzi – powiedział Mateusz Morawiecki.



Szef rządu tłumaczył, że w projekcie budżetu dokonano zmian m.in. zwiększono wydatki na służbę zdrowia.

źródło: tvp info, pap

Projekt z września zakładał, że dochody wyniosą 429,5 mld zł, w takiej samej kwocie zaplanowano też wydatki. Resort finansów założył, że deficyt sektora finansów publicznych (liczony według metodologii unijnej) utrzyma się na poziomie 0,3 proc. PKB, a po odliczeniu tzw. dochodów jednorazowych miałby wynieść 1,3 proc. PKB. Przewidziano wzrost PKB o 3,7 proc. (w ujęciu realnym) oraz inflację na poziomie 2,5 proc.