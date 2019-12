Korwin-Mikke: Wolimy rozmawiać z SLD niż z PiS [WIDEO]

Mamy kilka spraw, w których jesteśmy zgodni, natomiast w sprawach gospodarczych uważamy, że PIS jest partią komunistyczną i szczerze mówiąc, wolimy rozmawiać z SLD – powiedział na antenie Radia Plus Janusz Korwin-Mikke, prezes partii KORWiN i jeden z liderów Konfederacji. Dodał, że jego ugrupowanie nie ma „żadnego cichego sojuszu” z PiS.

Korwin-Mikke odniósł się również do projektu PiS, dotyczącego dyscyplinowania sędziów. Jak tłumaczył, nie poparł ustawy w tej sprawie, ponieważ jest przeciwny odwoływaniu sędziów przez rząd. – Jak się sędziego mianuje, to on potem jest niezależny i może nawet uczciwie wyrokować. Natomiast jeżeli można go odwołać, to ma on cały czas bat nad sobą i robi to, co każe minister – argumentował.



W ocenie parlamentarzysty politycy PiS popełnili błąd polegający na tym, że „w walce z sądownictwem zaczęli atakować poszczególnych sędziów, podważając ich autorytet”.



– Nie wolno tego robić. Jeżeli mamy złych sędziów, to trzeba robić jakieś sądy kapturowe, po cichu ich usuwać, ale nie wolno podważać autorytetu sędziów. Ludzie przestali wierzyć sędziom – powiedział dodając, że sędziów nie powinno pokazywać się w ogóle w telewizji.



Poseł Konfederacji ocenił także, że Polska nie jest niezależnym państwem. – W tej chwili prawo unijne ma pierwszeństwo nad prawem polskim i nic z tym nie możemy zrobić. Podpisaliśmy Traktat Lizboński i Polska nie jest niepodległym państwem. Jesteśmy tylko jednym z landów UE. To PiS podpisało, a nie PO. Podpisało, bo takie było ustalenie Okrągłego Stołu – stwierdził.



Dodał, że marzy o tym, aby UE przestała dawać Polsce pieniądze, gdyż to zmusiłoby polityków do przeprowadzenia reform.

