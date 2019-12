Witek: „Niech Święta i Nowy Rok 2020 będą czasem dobra dla Polski” [WIDEO]

Marszałek Sejmu Elżbieta Witek złożyła wszystkim życzenia z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia. Jak podkreśliła, te święta mają „wielką magiczną moc”, w tym czasie „chcemy być razem, wspieramy się, pomagamy”.

„Jest taki czas, że wszystko kojarzy nam się ze świętami Bożego Narodzenia. One mają wielką, magiczną moc. Chcemy być razem, wspieramy się, pomagamy. Myślimy o tym, jak wiele nas łączy i zapominamy, co nas dzieli. Siadając do wigilijnego stołu i łamiąc się opłatkiem, wierzymy w miłość, którą obdarzył nas Chrystus. Niech te nadchodzące święta Bożego Narodzenia i Nowy Rok 2020, będą czasem dobra dla nas wszystkich, dla Polski, wspólnie możemy zrobić wiele dobrego. W imieniu Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej, życzę Państwu wesołych Świąt” — powiedziała marszałek Witek.





