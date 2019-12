Rzecznik „Iustitii”: Strajku zabrania nam konstytucja. Ale są inne formy protestu

Jestem przekonany, że sędziowie nie pozwolą się złamać i pozostaną wierni zasadom – powiedział w rozmowie z „Gazetą Wyborczą” sędzia Bartłomiej Przymusiński rzecznik prasowy Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia”. Dodał, że „niektórzy sędziowie zastanawiają się, czy nie podjąć jakichś działań protestacyjnych w jakiś bardziej radykalny sposób”. – Strajku zabrania nam konstytucja. Ale są inne formy protestu – oznajmił.

Uchwalona w piątek przez Sejm ustawa wprowadza odpowiedzialność dyscyplinarną sędziów za działania lub zaniechania mogące uniemożliwić lub istotnie utrudnić funkcjonowanie wymiaru sprawiedliwości, za działania kwestionujące skuteczność powołania sędziego oraz za działania o charakterze politycznym.



Nowe prawo ma być odpowiedzią na postępowanie niektórych sędziów, którzy pytają, czy można uznać za należycie obsadzony sąd, jeśli orzekający sędzia został wyłoniony przez nową Krajową Radę Sądownictwa. Według rządu, takie kwestionowanie jednych sędziów przez drugich prowadzi do anarchii.



Przeciwko zmianom w sądownictwie i przeciwko ustawie o apolityczności sędziów wypowiada się część środowiska sędziowskiego.



W rozmowie z „Gazetą Wyborczą rzecznik „Iustitii” powiedział, że sędziowie oczekują teraz, że „w Senacie zostanie zgłoszony nowy projekt ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa, aby pokazać, że jest alternatywa i jest możliwość wyjścia w kilka tygodni z tego impasu, w którym się znaleźliśmy”.

Prowadzący rozmowę zapytał go, co sędziowie na to, że z kręgów rządowych nie płyną sygnały o woli wycofania się z „ustawy kagańcowej”. – Niektórzy się zastanawiają, czy nie podjąć jakichś działań protestacyjnych w jakiś bardziej radykalny sposób – oznajmił.



Wskazał, że nie będzie to strajk, bo tego zabrania im konstytucja. – Ale są inne formy protestu – mówił. Wymienił: „Dzień bez wokandy, marsz sędziów czy oddawanie krwi”. – Ale za wcześnie, aby o tym mówić, ewentualne działania wymagają konsultacji w środowisku. Zobaczmy też, jakie będą losy ustawy – dodał.

W odpowiedzi na sugestię, że ludzie chcą przekazywać pieniądze na „szykanowanych sędziów”, rozmówca gazety odparł: „Jeśli dojdzie do publicznych zbiórek na rzecz represjonowanych sędziów, powinno się to odbyć w sposób niebudzący wątpliwości”.