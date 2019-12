Radni KO przeciw decyzji wojewody. Będzie skarga do SA w sprawie ulicy im. „Łupaszki”

Będzie skarga do sądu administracyjnego na rozstrzygnięcie nadzorcze wojewody podlaskiego ws. ulicy im. Majora Zygmunta Szendzielarza „Łupaszki” w Białymstoku – taką decyzję podjęła w poniedziałek rada miasta. Przed miesiącem wojewoda stwierdził nieważność uchwały o zmianie nazwy tej ulicy na Podlaską.

Za wniesieniem skargi do WSA w Białymstoku zagłosowało dwunastu radnych (w tym jedenastu z Koalicji Obywatelskiej, która w tej kadencji samorządu ma samodzielną większość w białostockiej radzie). Przeciwko było jedenastu radnych PiS, dwie osoby z KO wstrzymały się od głosu.



Ulicę na osiedlu Skorupy imieniem majora „Łupaszki” rada miasta nazwała w kwietniu 2018 r. Inicjatorami byli radni PiS, którzy mieli wtedy większość w radzie. Radni nadali ulicy nazwę majora Szendzielarza, mimo że prezydent miasta proponował inną nazwę: Podlaska.



Nazwa im. Zygmunta Szendzielarza „Łupaszki” nie wszystkim przypadła do gustu. Zaczęły pojawiać się napisy i wlepki „zbrodniarz”, tablice oblewane są czerwoną farbą.



28 października na sesję trafił projekt zmiany tej nazwy na Podlaską. Inicjatorami byli radni Forum Mniejszości Podlasia, które w radzie wchodzi w skład Koalicji Obywatelskiej. Autorzy tego projektu, odnosząc się do działań „Łupaszki”, twierdzili, że na szlaku jego oddziałów „były spalone wsie i ludność cywilna”.

W głosowaniu, w którym rada opowiedziała się za zmianą tej nazwy, zdecydował jeden głos - podobnie jak w poniedziałkowym, decydującym o skierowaniu skargi do WSA.