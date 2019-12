Czołowe zderzenie ciężarówek. Poważne utrudnienia dla kierowców

Po czołowym zderzeniu dwóch samochodów ciężarowych, w poniedziałek rano całkowicie nieprzejezdna jest droga krajowa nr 74 na odcinku Kielce-Kraśnik w Brzeziu k. Opatowa (Świętokrzyskie).

– Z nieustalonych przyczyn doszło do czołowego zderzenia dwóch ciężarówek. Obaj kierowcy zostali przewiezieni do szpitala – powiedziała oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Opatowie, Agata Frejlich.



Droga krajowa nr 74 w miejscu wypadku jest całkowicie nieprzejezdna. Wyznaczono objazdy: dla jadących na Lubelszyczyznę z Opatowa - przez Sandomierz, a w przeciwnym kierunku, od strony Ożarowa - przez Ostrowiec Świętokrzyski lub Sandomierz.



Utrudnienia w ruchu mogą potrwać przez ok. trzy godziny.

