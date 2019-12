Wilk wpadł pod koła. Ranne zwierzę leśnicy przykryli kocem

Wilk został potrącony w okolicy remontowanej drogi S5 na obwodnicy Świecia. O zdarzeniu zostali poinformowani leśnicy, którzy przeprowadzili akcję ratunkową. Zwierzęciu podano leki uspokajające.

Jak opisują Lasy Państwowe, o sprawie powiadomiono Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Bydgoszczy oraz powiatowego lekarza weterynarii.



Wilk wciąż żył, gdy na miejsce przyjechali leśnicy. Strażnicy z pomocą stowarzyszenia dla natury „Wilk”, przeprowadzili akcję ratunkową. Zorganizowano transport wilka do lecznicy.



„Należało zadbać o to, by oszołomione zwierę nie próbowało ucieczki wprost pod koła jadących samochodów czy ukryć się w rowie. Lekarz weterynarii podał mu lek uspokajający, po czym wilk został przykryty kocem termicznym aż do momentu przybycia transportu” – opisują Lasy Państwowe. Wilk powraca do zdrowia.





