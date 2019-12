Jechał 230 km/godz. w gęstej mgle. Oddał prawo jazdy [WIDEO]

Policja zatrzymała kierowcę bmw na S3, który jechał 230 km/godz, mimo gęstej mgły i mokrej nawierzchni. Podczas zatrzymania tłumaczył się, że śpieszy się z rodziną na Święta; do pokonania miał 200 km. Sytuacja miała miejsce w weekend w województwie lubuskim.

Policjanci w nieoznakowanym bmw zatrzymali kierowcy prawo jazdy. Co więcej tego dnia gęsta mgła i mokra nawierzchnia nie sprzyjała bezpiecznej jeździe.



Sprawa została skierowana do sądu. 46-latek będzie musiał liczyć się z bardziej dotkliwą karą niż mandat. Jak zaznaczyła lubuska policja, mieszkaniec Zachodniego Pomorza był świadomy swojej prędkości.



Lubuska Grupa Speed w ciągu kilku miesięcy zatrzymała ponad 3 tys. kierowców i ukarała ich za przewinienia.



Policja apeluje, aby jechać „wolniej, ale bezpiecznie do celu". To hasło powinno przyświecać każdemu kierowcy, szczególnie w okresie wzmożonego ruchu, jak ten przedświąteczny. Jadąc na Święta, pamiętajmy, że bliscy, czekają na nas lub z nami podróżują i jesteśmy za nich odpowiedzialni.

#wieszwiecej Polub nas