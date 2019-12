Stan posiadania Krzysztofa Kwiatkowskiego. Nie ma domu ani samochodu

Z oświadczenia majątkowego senatora niezależnego Krzysztofa Kwiatkowskiego – do niedawna szefa Najwyższej Izby Kontroli – wynika, że polityk nie jest właścicielem ani nawet współwłaścicielem żadnej nieruchomości, w której można byłoby zamieszkać. Ma za to garaż o wartości 45 tys. zł.

Kwiatkowski był do połowy sierpnia prezesem NIK, kilka dni przed końcem kadencji złożył dymisje i ogłosił, że wystartuje w wyborach. Z powodzeniem. Został senatorem niezależnym z Łodzi.



Na stronach Senatu zamieszczone zostało oświadczenie majątkowe polityka. Wynika z niego, że zgromadził 595 tys. zł oszczędności. Nie ma pieniędzy w obcych walutach, nie ma też papierów wartościowych.



Kwiatkowski w oświadczeniu nie wykazał żadnych nieruchomości, których jest właścicielem lub współwłaścicielem, a które nadawałyby się do zamieszkania. Ma jedynie garaż, którego wartość wycenił na 45 tys. zł.



Były szef NIK napisał też, że dochody uzyskane z racji kierowania Izbą – to 372 tys. zł.



W sekcji „składniki mienia ruchomego o wartości powyżej 10 tys. zł" polityk zawarł umowę wstępną na zakup nieruchomości – 15 tys. zł. Senator nie ma żadnego samochodu. Ma natomiast bibliotekę rodzinną, której wartość wycenił na ponad 10 tys.

#wieszwiecej Polub nas

źródło: senat.gov

Krzysztof Kwiatkowski został wraz z byłym szefem klubu PSL Janem Burym oskarżony o nadużycie władzy przy obsadzaniu stanowisk w Izbie w 2013 r. Grozi im do trzech lat więzienia.W oskarżeniu prokuratura zarzuciła Kwiatkowskiemu cztery przestępstwa nadużycia władzy w związku z postępowaniami konkursowymi na stanowiska dyrektora delegatury NIK w Łodzi, wicedyrektora delegatury w Rzeszowie i wicedyrektora departamentu środowiska Izby, a także podżeganie – w czasie gdy Kwiatkowski nie był jeszcze prezesem Izby – do nadużycia władzy przez ówczesnego wiceprezesa NIK Mariana Cichosza w związku z konkursem na szefa rzeszowskiej delegatury.Krzysztof Kwiatkowski nie przyznaje się do winy; twierdzi, że nie złamał prawa.