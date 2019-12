„Bild”: Niemiecki rząd zmyślał w sprawie porozumienia Moskwa-Kijów

Dziennik „Bild” ujawnił, że rząd Niemiec najprawdopodobniej zmyślał w sprawie osiągnięcia ostatecznego porozumienia między Moskwą a Kijowem, dotyczącego tranzytu rosyjskiego gazu przez Ukrainę od 2020 roku.

Miała to być próba powstrzymania w ostatniej chwili prezydenta USA Donalda Trumpa przed podpisaniem sankcji na firmy biorące udział w budowie gazociągu Nord Stream 2, biegnącego po dnie Bałtyku z Rosji do Niemiec.



Jak ustalił niemiecki tabloid, w piątek o godz. 14 MSZ RFN poinformowało władze USA, że godzinę wcześniej Ukraina i Rosja zawarły umowę w sprawie tranzytu gazu od 1 stycznia 2020 roku. Zgodnie z argumentacją rządu w Berlinie oznacza to, że sankcje stają się zbędne.



Oficjalnie porozumienie miało zostać przedstawione opinii publicznej następnego dnia, w sobotę. Nic takiego nie miało miejsca. Co ważniejsze jednak, w momencie, kiedy Amerykanie dostali informację o rzekomym podpisaniu umowy, negocjacje wciąż jeszcze trwały.



Dopiero na oficjalne pytanie „Bilda” niemieckie MSZ oświadczyło, że w piątek w Berlinie ministrowie energetyki Rosji i Ukrainy osiągnęli jedynie ramowe porozumienie, a dokładna umowa ma być zawarta do końca roku.



Najpoczytniejszy niemiecki dziennik zwraca uwagę, że w ostatnich dniach RFN przyjęła strategię negocjacyjną, powtarzając, że sankcje USA wobec Nord Stream 2 mają zagrażać umowie dotyczącej tranzytu.

źródło: „Bild", PAP

– Jest dokładnie odwrotnie – mówi osoba zaangażowana w rokowania, cytowana anonimowo przez gazetę. Sankcje znacząco wzmacniają pozycję Ukrainy wobec Rosji i Gazpromu. Kreml nie może już bowiem planować przerwania tranzytu gazu w 2020 roku, gdyż ramowe porozumienie przewiduje, że Rosja prześle w przyszłym roku przez Ukrainę 65 mld metrów sześciennych tego surowca. Jak podaje gazeta, Gazprom jest też gotów zapłacić 2,8 mld euro, które w 2018 roku przyznał ukraińskiemu Naftohazowi sąd arbitrażowy w Sztokholmie.– Bez sankcji Rosjanie nigdy nie zaakceptowaliby tego orzeczenia – mówi informator niemieckiego tabloidu.