Grodzki: Uchodziłem przez 36 lat za bardzo etycznego lekarza. Nigdy nie brałem łapówek

Uchodziłem przez 36 lat za bardzo etycznego lekarza. Nigdy nie brałem łapówek, więc nie jestem w stanie udowodnić, że ich nie brałem. Ale ci, którzy tak twierdzą, będą musieli to udowadniać – powiedział w poniedziałek marszałek Senatu Tomasz Grodzki pytany o to, czy jako lekarz wziął kiedykolwiek pieniądze w zamian za przeprowadzenie operacji czy przyjęcie do szpitala. Takich oskarżeń jest coraz więcej.

Grodzki w TVN24 oświadczył, że kiedy obejmował stanowisko marszałka Senatu, przeprowadził „rachunek sumienia”. – Byłem cztery lata senatorem – nic się nie działo. 36 lat byłem chirurgiem – nic się nie działo. Zostałem marszałkiem, pojawiły się pierwsze ataki. Uczestniczę w polowaniu z nagonką i to może być powód do dumy, że jestem najbardziej obrzydzany społeczeństwu – powiedział.



Marszałek Senatu dodał, że ma „czyste w sumienie”. – Ja jestem w stanie każdemu spojrzeć w oczy i powiedzieć: nigdy nie uzależniałem, jakiejkolwiek procedury medycznej od przyjmowania pieniędzy – wskazał.



– Nigdy nie brałem łapówek, więc nie jestem w stanie udowodnić, że ich nie brałem. Ale ci, którzy tak twierdzą, będą musieli to udowadniać – zastrzegł.



Odniósł się też do udzielonego kilka dni temu wywiadu w wp.pl. – Niech pan powie dalej: wręczył w gabinecie prywatnym. Można w gabinecie też pracować dla idei, ale to nie było w szpitalu – powiedział wówczas Grodzki, pytany przez dziennikarza o zeznania córki jego z pacjentów. Kobieta powiedziała, że kiedy Grodzki leczył jej ojca, miał przyjąć 2 tys. zł za przeprowadzenie operacji.

#wieszwiecej Polub nas

źródło: TVN24

– Jak pacjent przychodzi do gabinetu prywatnego, to wnosi opłatę. Ja tam w wp.pl przez przejęzyczenie chciałem wykpić tą sytuację, bo na początku twierdzono, że to było w szpitalu, później, że w gabinecie prywatnym. Mówiono, że 2 tys. Pewnie by się okazało, że 200 zł. Ja tych ludzi nie znam, Nie wiem, czy to są ludzie podstawieni. To jest szczucie na mnie – przekonywał.Na koniec marszałek dodał, że przez 36 lat uchodził „za bardzo etycznego lekarza”. – Moje sumienie jest czyste – powiedział.Według medialnych relacji już co najmniej kilka osób sygnalizowało, że Tomasz Grodzki miał przyjąć łapówkę w czasie, gdy pełnił praktykę lekarską. Część z tych historii bada prokuratura i CBA. Chodzi o różne kwoty: trzech tysięcy złotych, dwóch tysięcy, półtora tysiąca złotych czy też pięciuset dolarów. Zaczęło się od wpisu prof. Agnieszki Popieli z Uniwersytetu Szczecińskiego, która twierdzi, że gdy przed ponad dwudziestu laty umierała jej mama, Grodzki przyjął od niej 500 dolarów „na czasopisma medyczne” – bez faktury czy rachunku.