„Grodzki zaczyna bardzo szkodzić opozycji. Z przyjemnością pomożemy go odwołać”

Primum non nocere – po pierwsze nie szkodzić. Mam wrażenie, że dziś marszałek senatu Tomasz Grodzki zaczyna mocno szkodzić opozycji – powiedział w programie „#Jedziemy” poseł PiS Radosław Fogiel. Dodał, że jego partia „z przyjemnością pomoże naszym kolegom z opozycji odwołać marszałka Grodzkiego, jeśli wyrażą taką wolę”.

Jak mówił Fogiel, w tej sytuacji „mamy do czynienia z dużą hipokryzją”. – Opozycja bardzo lubi piętnować prezesa NIK Mariana Banasia. Ale zauważmy różnicę między działaniem PiS a opozycji. W momencie, kiedy pojawiają się wątpliwości wobec Banasia, my mówimy: „dajmy pracować odpowiednim służbom”. Jest doniesienie do prokuratury i PiS nie broni tej sytuacji jak niepodległości – powiedział.



Jak dodał Fogiel, w opozycji nikt nie mówi: „sprawdźmy, co się stało, niech prokuratura zadziała”. – To obrona w wersji neumannowskiej. Przecież Sławomir Neumann mówił: „póki będziesz w PO, będę cię bronił jak niepodległości”.



– Brutalna prawda jest taka, że dobrze wiemy, jak wyglądała jeszcze kilka lat temu służba zdrowia. Te oskarżenia nie brzmią nierealnie. To są oskarżenia wielu osób. One powinny uruchomić przynajmniej dzwonek alarmowy – wskazywał.

Powidział, że PiS zapewnia o gotowości do odwołania prezesa NIK Mariana Banasia, „a opozycja ustami Schetyny mówi, że będziemy się przyglądać, nie oczekujcie od nas pomocy”. – My się tak nie zachowujemy. My z przyjemnością pomożemy naszym kolegom z opozycji odwołać marszałka Grodzkiego, jeśli wyrażą taką wolę – dodał.



– Za chwilę może się okazać, że marszałek Grodzki ma wiele wspólnego z senatorem Gawłowskim – mówił Fogiel.



Radio Szczecin poinformowało w niedzielę, że dotarło do kolejnych osób, które oskarżają prof. Tomasza Grodzkiego – obecnego marszałka Senatu – o to, że kiedy pracował jako lekarz, przyjmował łapówki.

źródło: TVP Info

Chodzi m.in. o relację zięcia zmarłego pacjenta Grodzkiego. – Grodzki wziął 3 tys. złotych, ale po dwóch dniach zadzwonił i powiedział, że nie udało mu się uratować teścia, bo trupa mu przywieźliśmy. Pieniędzy nie oddał – opowiada mężczyzna. Dodaje, że Grodzki zapytał, czy może przekazać te pieniądze na „jakąś fundację”.Z kolei córka pacjenta opowiada, że leczenie u Grodzkiego polecili jej znajomi; mówili, że jak do niego, to „tam trzeba zapłacić”. – Moje dwie siostry, mama i ja dałyśmy po 500 złotych, a mój brat – jako najbardziej zamożny – dał tysiąc złotych. Razem było to 3 tys. zł. Siostra z moim tatusiem poszła jeszcze do prywatnego gabinetu pana doktora Grodzkiego – opowiada kobieta.Senator Grodzki odpiera zarzuty; mówi, że to insynuacje.