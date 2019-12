W Lufthansie zapowiada się kolejny strajk. Po Świętach

Po fiasku rozmów arbitrażowych związek zawodowy Ufo zagroził kolejnym strajkiem personelu pokładowego w niemieckich liniach lotniczych Lufthansa. Jak ogłosiła strona związkowa, strajk może rozpocząć się już po świętach Bożego Narodzenia. Poprzedni, w listopadzie naraził na kłopoty 200 tys. pasażerów.

Związek Ufo reprezentuje około 21 tys. członków załóg Lufthansy. Domaga się dla nich podwyżki uposażenia zasadniczego i dodatków płacowych, a także rozszerzenia możliwości zawierania normalnych umów o pracę przez pracowników sezonowych.



Według Ufo ostatnia runda negocjacji z udziałem mediatorów we Frankfurcie nad Menem zakończyła się fiaskiem. – Podjęliśmy próbę osiągnięcia porozumienia, ale nie udało się to nam – powiedział wiceprzewodniczący związku Daniel Flohr, który jednak nie sprecyzował, jakie były przyczyny niepowodzenia tych rozmów.



Podkreślił natomiast, że związek wezwie personel pokładowy Lufthansy do kolejnych strajków. – Strajku nie będzie w dni świąteczne, ale później każdy termin protestu jest możliwy - stwierdził Flohr.



Dwaj mediatorzy - były szef agencji pracy Frank-Juergen Weise i były premier Brandenburgii Matthias Platzeck (SPD) - którzy od miesiąca biorą udział w rozmowach między Ufo a Lufthansą, zaprosili obie strony do kolejnych negocjacji.

źródło: pap

Linie Lufthansa wyraziły w niedzielę wieczorem nadzieję na kolejne rozmowy z Ufo i osiągnięcie porozumienia.Podczas dwudniowego strajku personelu pokładowego Lufthansy na początku listopada odwołano około 1,5 tys. lotów, a protest dotknął ok. 200 tys. pasażerów korzystających zarówno z połączeń krajowych, jak i międzynarodowych.