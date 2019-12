List od przymusowego robotnika z Chin w kartce świątecznej z Tesco

Sieć Tesco poinformowała o wstrzymaniu współpracy z fabryką kartek świątecznych w Chinach. Mieszkająca w Londynie sześcioletnia dziewczynka znalazła w zakupionej w Tesco kartce apel o pomoc od osób, które twierdziły, że są zmuszane do pracy.

Tygodnik „Sunday Times” napisał, że mieszkająca w Londynie 6-letnia Florence Widdicombe po otwarciu pudełka ze świątecznymi kartkami dobroczynnymi zauważyła, że na jednej z nich jest już coś napisane.



„Jesteśmy zagranicznymi więźniami w Qingpu w Chinach zmuszonymi do pracy wbrew naszej woli. Proszę nam pomóc i poinformować organizacje broniące praw człowieka” - głosiła wiadomość.



Autor notatki poprosił osobę, która ją odczyta, by skontaktowała się z Peterem Humphrey'em, brytyjskim dziennikarzem, który przebywał w tym samym więzieniu w Szanghaju przez 23 miesiące. Ojciec Florence, Ben Widdicombe, skontaktował się z Humphrey'em, który następnie poinformował o sytuacji „Sunday Times”.



Dziennikarz powiedział, że nawiązał kontakt z byłymi współwięźniami, a jeden z nich przyznał, że od co najmniej dwóch lat zagraniczni więźniowie pracują przy kartkach dla Tesco. Sieć zapewniła, że w listopadzie kontrolowała fabrykę i nie odnotowano wtedy żadnych niepokojących sygnałów, mogących świadczyć o pracy niewolniczej



Humphrey powiedział BBC, że domyśla się, kto mógł napisać tę wiadomość, jednak nie ujawni tożsamości autora w obawie przed możliwymi konsekwencjami. Dodał, że jest „prawie pewien”, że apel na kartce wystosowała grupa więźniów.

źródło: pap

Tesco oświadczyło, że jest zszokowane odkryciem i zapewniło, że nigdy nie pozwoliłoby na przymusową pracę u swoich dostawców. Sieć powiadomiła też o wszczęciu dochodzenia wobec chińskiego dostawcy kartek świątecznych - Zheijiang Yunguang Printing.To nie pierwszy raz, kiedy na towarach produkowanych w Chinach i sprzedawanych na Zachodzie znajdowane są wiadomości od osób zmuszanych do pracy. W 2012 roku w stanie Oregon w pudełku z ozdobami na Halloween znaleziono wiadomość od chińskiego więźnia, w której opisał tortury i prześladowania - przypomina BBC.„Nasza praca w więzieniu polega na produkcji ubrań na eksport. Pracujemy 15 godzin dziennie, a jedzenia, które dostajemy, nie daliby nawet psom czy świniom” - taką wiadomość z kolei przeczytała w 2014 Karen Wisinska w Irlandii Płn. Notatkę znaleziono przy parze spodni z sieci Primark.