Był trzeźwy, ale i tak wjechał w dom. Ewakuowano pięcioosobową rodzinę

W miejscowości Witkowice w powiecie szamotulskim w Wielkopolsce samochód uderzył w ścianę domu. Kierowca był trzeźwy. Z budynku trzeba było ewakuować pięcioosobową rodzinę.

– Kierujący pojazdem BMW na łuku drogi nie dostosował prędkości do panujących warunków, stracił panowanie nad pojazdem i uderzył w ogrodzenie, a następnie w ścianę szczytową budynku – poinformowała asp. sztab. Agnieszka Szymańska z Komendy Powiatowej Policji w Szamotułach.



Jak dodała, do zdarzenia doszło w niedzielę ok. godz. 18.30. Kierujący pojazdem był trzeźwy. W wyniku wypadku doznał ogólnych potłuczeń.



W budynku znajdowała się pięcioosobowa rodzina. Jak podały lokalne media, mieszkańcy musieli zostać ewakuowani, ale noc spędzili w domu. W poniedziałek nadzór budowlany ma dokładnie ocenić uszkodzenia.

