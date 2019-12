Byli działacze PZPS odpowiedzą za przekręty w związku z siatkarskim mundialem w Polsce

Ponad 3,5 mln zł miał stracić Polski Związki Piłki Siatkowej na zawyżonych i fikcyjnych fakturach wystawionych w związku z organizacją w Polsce siatkarskiego mundialu w 2014 r. Mazowieckie „pezety” Prokuratury Krajowej skierowały do sądu akt oskarżenia przeciwko najważniejszym działaczom PZPS zamieszanych w te przekręty m.in. przeciwko byłemu prezesowi Mirosławowi P. i jego zastępcy – Arturowi P.

– Skala nieprawidłowości w działaniach wielu decydentów z PZPS jest porażająca. Wystawiono faktury za fikcyjne prace na rzecz związku. Zawyżano wyceny niektórych zleceń. W czasie śledztwa trafiliśmy np. na fakturę za zorganizowanie siatkarskiej imprezy w mieście, w którym nie było hali niezbędnej do przeprowadzenia takiej imprezy. To był szczyt bezczelności – mówi portalowi tvp.info jedna z osób badających nieprawidłowości w PZPS.



Prokurator Mazowieckiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej, skierował do Sądu Okręgowego w Warszawie kolejny akt oskarżenia w sprawie m.in. przekrętów przy organizacji w Polsce siatkarskiego mundialu mężczyzn.



Ośmioro oskarżonych



Na ławie oskarżonych zasiądą: Mirosław P. (były prezes PZPS), Artur P. (były wiceprezes PZPS), Waldemar K. (sędzia siatkówki oraz członka zarządu PZPS), Paweł I. (sędzia siatkówki), Krzysztof L. (wieloletni współpracownik PZPS) oraz przedsiębiorcy: Anna P., Aneta S. i Grzegorz K.

#wieszwiecej Polub nas

Śledczy mazowieckich „pezetów” uważają, że członkowie władz PZPS razem z innymi podejrzanymi „zawarli umowy związane z organizacją Mistrzostw Świata w Piłce Siatkowej Mężczyzn Polska 2014 r., które zawierały zawyżone ceny usług w relacji do ich rynkowej wartości, a w związku z tymi umowami wystawiane były także faktury VAT poświadczających nieprawdę”.Decydenci związku są oskarżeni przede wszystkim o „nadużycie uprawnień i niedopełnienie obowiązków w celu osiągnięcia korzyści majątkowej i wyrządzenia znacznej szkody majątkowej Polskiemu Związkowi Piłki Siatkowej”. Według prokuratury, na tych działaniach PZPS miał stracić ponad 3,5 mln zł.

Podejrzanym grozi do 10 lat więzienia.



Zarzuty dla strażaków i dyrektor biura bezpieczeństwa



W toczącym się od 2014 r. śledztwie zarzuty usłyszeli także komendant miejski Państwowej Straży Pożarnej m.st. Warszawy (przekroczenie uprawnień, przyjęcie łapówki), jego zastępca (przekroczenie uprawnień, poświadczenie nieprawdy), a także naczelnik z tejże komendy (pomocnictwo). Według prokuratury, komendant miał uzależnić wydanie pozytywnej opinii na temat zabezpieczenia przeciwpożarowego Stadionu Narodowego na mecz otwarcia siatkarskiego mundialu w 2014 r. od łapówki w wys. 19,5 tys. zł.



We wrześniu 2018 r. zarzuty w tej sprawie usłyszała także Ewa Gawor, dyrektor Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego m.st. Warszawy.



Prokuratura zarzuca jej „poświadczenie nieprawdy co do okoliczności mającej znaczenie prawne w zezwoleniu pozwalającym Polskiemu Związkowi Piłki Siatkowej na przeprowadzenie 30 sierpnia 2014 r. sportowej imprezy masowej, tj. Meczu Otwarcia Mistrzostw Świata w Piłce Siatkowej Mężczyzn Polska 2014 r.”.



Dyrektor miała antydatować decyzję zezwalającą na organizację imprezy na Stadionie Narodowym. Grozi za to od trzech miesięcy do pięciu lat pozbawienia wolności.

Ewa Gawor nie przyznała się do winy. – Nie mam sobie nic do zarzucenia. U mnie w biurze nie ma żadnych uchybień w dokumentach, tym bardziej, że zawsze są one sprawdzane przez kilka osób. Myślę, że moja długoletnia praca o tym świadczy. Moi pracownicy wiedzą, że jestem osobą sumienną i wszystkiego pilnuję – powiedziała po przesłuchaniu w prokuraturze.



Milionowa łapówka



Przed czterema laty do sądu trafił oskarżenia przeciwko Mirosławowi P. i Arturowi P., w związku z korupcją przy wyborze firm, odpowiedzialnych za ochronę i sprzedaż biletów w czasie siatkarskich mistrzostw świata w 2014 r.



Mirosław P. i Artur P. są oskarżeni o przyjęcie od Cezarego P. korzyści majątkowej w łącznej kwocie 1 mln zł. Pieniądze były przekazywane w trzech ratach: 22 września 2014 roku w Katowicach Artur P. otrzymał 180 tys. zł, 16 października 2014 roku w Warszawie 420 tys.



Pieniądze te miały być zapłatą za zawyżenie wynagrodzenia firmy F. za zabezpieczenie mistrzostw. Trzecią ratę, 400 tys. zł, odebrał Mirosław P. 13 listopada w Piekarach Śląskich. – Te pieniądze miały być wynagrodzeniem za zawyżenie prowizji firmy T. za sprzedaż biletów – mówił Przemysław Nowak, ówczesny rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie.

Dwaj byli prezesi PZPS nie przyznali się do zarzucanych im czynów i odmówili składania wyjaśnień. Nieoficjalnie wiadomo, że linia obrony jednego z nich było stwierdzenie, że pieniądze były formą doinwestowania polskiej siatkówki.



Jakby tego było mało, Mirosław P. został oskarżony także o przyjęcie 43.050 zł w zamian za umożliwienie wykonania obsługi multimedialnej otwarcia mistrzostw na Stadionie Narodowym w Warszawie.



Obu decydentów pogrążyły zeznania Cezarego P., prezesa firmy ochroniarskiej, który miał przekazywać łapówki prezesom PZPS. Przedsiębiorca nie tylko przyznał się do wszystkiego, ale złożył obszerne wyjaśnienia.



Za korupcję całej trójce grozi do 12 lat więzienia, ale wiele wskazuje na to, że Cezary P. będzie mógł liczyć na nadzwyczajne złagodzenie kary, Proces trwa przed Sądem Rejonowym dla Warszawy Śródmieścia.