Polityk opozycji: nie powiemy, że marszałek Grodzki jest czysty jak łza. Nie mamy dowodów

– Czy marszałek Grodzki jest czysty jak łza, to my w tej chwili tu nie powiemy. bo nie mamy żadnych dowodów w tej sprawie – ocenił Wojciech Kubalewski z Koalicji Obywatelskiej (Partia Zieloni). Zdaniem Waldemara Budy z Prawa i Sprawiedliwości w przypadku przewodniczącego izby wyższej mamy do czynienia ze zjawiskiem „kuli śniegowej”, która spowoduje, że za dwa do trzech miesięcy będzie „po marszałku Grodzkim”.

Na temat informacji kolejnych świadków, którzy twierdzą, że obecny marszałek Senatu jako praktykujący lekarz przyjmował łapówki rozmawiali goście programu „Strefa starcia” na antenie TVP Info. Prowadzący, Michał Adamczyk, oraz części gości podkreślali, że doniesienia te nie zostały potwierdzone przez sąd.



Wojciech Kubalewski sugerował, że służby śledcze będą potrafiły „udowodnić marszałkowi jego winę”, ale tylko dlatego, że „nie należy on do ścisłego kręgu przyjaciół PiS”. W rzeczywistości CBA i inne struktury zatrzymywały polityków z zarzutami niezależnie od ich afiliacji – także tych z partii rządzącej.



Przedstawiciel opozycji przyznał, że okazją do praktyk korupcyjnych jest „ogromny błąd w organizacji polskiej służby zdrowia polegający na tym, że pozwoliliśmy na jej częściowe sprywatyzowanie”. Zarzucił jednak Zjednoczonej Prawicy, że chce hamować tę prywatyzację bez „dialogu ze społeczeństwem”.



Nie zgodził się z tą opinią red. Michał Karnowski – Czy gdyby rządziła PO, zakładając że wygrałaby wybory w 2015 r. proces prywatyzacji służby zdrowia jest wyhamowany, czy przyspiesza? Przyspiesza – ocenił Karnowski przypominając „casus pani Sawickiej” i cytat z wypowiedzi tej działaczki PO, która zapowiadała, że „lody będą kręcone”.

W opinii wiceministra funduszy i polityki regionalnej Waldemara Budy (Prawo i Sprawiedliwość) mamy do czynienia z falą doniesień o łapówkach, które Grodzki miał przyjmować – Za chwilę się okaże, że tych spraw będzie tak dużo, że że dwa, trzy miesiące i jest po marszałku Grodzkim. W zasadzie można byłoby otworzyć skrzynkę zgloslapowke.pl. Prawdopodobnie będzie to masa przypadków, bo już widzimy, że ta kula śniegowa jest coraz większa – przewidywał.