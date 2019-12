Ciekawość – pierwszy stopień do grobu. Przekonał się o tym 41-latek

41-letni mężczyzna zajrzał do grobowej krypty, bo był ciekawy, co jest w środku. Przez nieuwagę wpadł do grobowca. Ta niecodzienna sytuacja wydarzyła się w niedzielę około godz. 17 na cmentarzu miejskim w Kaliszu. Zdarzenie potwierdziła rzeczniczka prasowa kaliskiej policji Anna Jaworska-Wojnicz.

– Zaciekawiła go jedna z pustych krypt i postanowił zajrzeć do niej. Uczynił to tak niefortunnie, że wpadł do dołu – relacjonowała policjantka.



Mężczyzna nie potrafił samodzielnie wydostać się z grobu, ponieważ dół był zbyt głęboki. Dlatego na pomoc wezwano straż pożarną. Na miejsce zdarzenia dotarły też policja i pogotowie. Gdy 41-latka udało się wydobyć, został przewieziony do szpitala.



– Mężczyzna będzie miał szytą ranę podudzia, po czym zostanie wypisany ze szpitalnego oddziału ratunkowego – powiedział rzecznik placówki, Paweł Gawroński w niedzielę wieczorem.

