Minister sprawiedliwości z PO chciał dyscyplinować sędziów. Grozili mu protestami

Blisko dziesięć lat temu Krzysztof Kwiatkowski, ówczesny minister sprawiedliwości w rządzie Donalda Tuska, mówił, że „nie wie”, czy najistotniejszym problemem polskiego wymiaru sprawiedliwości jest brak weryfikacji środowiska sędziowskiego, które nie oczyściło się po czasach PRL. Zaznaczał jednak: skupiłbym się na postępowaniach dyscyplinarnych, na ocenach okresowych sędziów, na weryfikacji ich pracy – mówi na nagraniu z tamtego okresu, udostępnionym w mediach społecznościowych. Te pomysły były zresztą powodem gróźb części sędziów w jego kierunku – o czym mówił kilka lat później Janowi Kulczykowi, na nagraniu ujawnionym przez portal tvp.info.

Regionalne, opolskie konto Prawa i Sprawiedliwości na Twitterze udostępniło nagranie – jak opisano – z 2010 roku, na którym zarejestrowano wypowiedź Krzysztofa Kwiatkowskiego, ówczesnego szefa resortu sprawiedliwości z PO i późniejszego szefa NIK.



Kwiatkowski opowiada o rozmowie z prof. Adamem Strzemboszem, który na początku lat 90. odpowiadał za polski wymiar sprawiedliwości – był także I Prezesem SN. Wówczas zobowiązał się, że wymiar sprawiedliwości oczyści się sam. Jak relacjonuje na nagraniu Kwiatkowski, prof. Strzembosz powiedział mu, że choć był „przeciwny weryfikacji sędziów, bo myślał, że oni się zweryfikują, to popełnił błąd”.



– To jest jego ocena, tylko muszę państwu powiedzieć, że nie wiem, czy powiedzenie w roku 2010, że niezweryfikowanie sędziów orzekających przed 1989 rokiem jest teraz tym najistotniejszym problemem sądownictwa – stwierdził Kwiatkowski.



Jak dodał, chciałby się skupi na „postępowaniach dyscyplinarnych, na okresowych ocenach sędziów i weryfikacji ich pracy”.



– Bo obawiam się, że jakbym teraz, po 20 latach, powiedział, że to jest niezałatwiony problem, to ludzie by spojrzeli na mnie z lekkim dystansem jako ogół obywateli – stwierdził ówczesny minister sprawiedliwości.

��Taka perełka nam się trafiła- 2010 rok i ówczesny Minister Sprawiedliwości @Kwiatkowski2011: Rozmawiałem z Prof. Strzemboszem, który mi powiedział tak: Byłem przeciwny weryfikacji sędziów, bo myślałem, że oni sami się zweryfikują, popełnił błąd.

Obejrzyj do końca i Podaj Dalej pic.twitter.com/bWdDATyfKI — PiS Opolskie (@PiS_Opolskie) December 22, 2019

Po części o realizacji swoich planów opowiedział kilka lat później, w 2014 roku w restauracji Amber Room, gdzie spotkał się – już jako szef Najwyższej Izby Kontroli – z najbogatszym Polakiem Janem Kulczykiem.

Rozmowa toczyła się m.in. wokół anonimowych gróźb, które otrzymywał biznesmen. Groźby dotyczyły jednak również Kwiatkowskiego.



– Ja bym powiedział tak (…) środowisko sędziowskie mi groziło protestami, że jak śmiem w ogóle wprowadzać możliwość ocenę pracy sędziego. Ja mówię: a które środowisko nie podlega ocenie? (…) prowadzone przewlekle postępowanie czy nie prowadzone? Niestety im się w d***ch poprzewracało trochę – mówi ówczesny szef NIK, a obecnie senator Krzysztof Kwiatkowski na nagraniu, do którego dotarł portal tvp.info w lutym tego roku.



Przyjęte w piątek przez Sejm przepisy regulujące pracę sądów spotkały się z szeroką krytyką środowiska sędziowskiego i opozycji, które w ostatnich dniach organizowały w różnych miastach Polski protesty.



Przypomnijmy – uchwalona nowelizacja ustaw sądowych wprowadza m.in. odpowiedzialność dyscyplinarną sędziów za działania lub zaniechania mogące uniemożliwić lub istotnie utrudnić funkcjonowanie wymiaru sprawiedliwości, za działania kwestionujące skuteczność powołania sędziego oraz za „działalność publiczną niedającą się pogodzić z zasadami niezależności sądów i niezawisłości sędziów”.

#wieszwiecej Polub nas

źródło: portal tvp.info, Twitter

Nowelizacja trafi teraz do Senatu, który ma 30 dni na odniesienie się do niej. Jeżeli w tym okresie nie zajmie stanowiska, ustawę uznaje się za uchwaloną i przkazuje do prezydenta.