Świąteczne orędzie marszałka Senatu

W okresie zbliżających się świąt warto zadać sobie fundamentalne pytanie: czy podziały w naszym narodzie komuś służą, czy przynoszą coś dobrego komukolwiek z nas; czy może są przez kogoś inspirowane – mówi marszałek Senatu Tomasz Grodzki. W wygłoszonym orędziu poruszył także kwestię przyjętych przez Sejm ustaw sądowych, nad którymi wkrótce będzie obradował Senat – jak zaznaczył – „najstaranniej jak to możliwe”.

Swoje wystąpienie Grodzki rozpoczął od przytoczenia łacińskiej sentencji „Alteri vivas oportet, si tibi vis vivere”, czyli: „Na ile żyjemy dla innych, na tyle żyjemy dla siebie”.



– W tym duchu chciałbym poinformować, że Senat obradował nad ważnymi ustawami, w tym nad senacką inicjatywą kończącą niesprawiedliwe traktowanie emerytalne kobiet z rocznika 1953, którą wysłaliśmy do Sejmu – przekazał marszałek.



Następnie dodał, że na kolejnym posiedzeniu Izba Wyższa zajmie się tzw. Ustawami sądowymi, które – jak mówił – wzbudzają tyle kontrowersji i protestów.



– Są one ważne dla sędziów, ale jeszcze ważniejsze dla każdego z nas, gdyż każdy chciałby być sądzony sprawiedliwie przez niezawisłego sędziego. Wiemy, że system sądownictwa wymaga reform, ale chyba nie takich, które są wdrażane przez ostatnie cztery lata – stwierdził Grodzki.



Polityk zapewnił, że nad wspomnianymi ustawami Senat „będzie pracował najstaranniej, jak to jest możliwe, dbając o nienaruszalność konstytucyjnej zasady współpracy, ale i wzajemnej niezależności władzy sądowniczej, wykonawczej i ustawodawczej, gdyż jest to fundament demokratycznego ustroju państwa”.



Jak zauważył, zbliżają się święta. – W tym radosnym okresie warto zadać sobie fundamentalne pytanie: czy podziały w naszym narodzie, których doświadczamy obecnie, czemuś, czy komuś służą? Czy przynoszą coś dobrego krajowi czy komukolwiek z nas? Odpowiedź brzmi jednoznacznie: nie – zaznaczył.

– Czy może są przez kogoś inspirowane? Odpowiedź jest już mniej jednoznaczna. Możemy jedynie snuć podejrzenia – stwierdził marszałek Senatu. – Warto przypomnieć, że okresy największej chwały przeżywaliśmy, gdy byliśmy zjednoczeni, począwszy od bitwy pod Grunwaldem po powstanie Solidarności – dodał.Jak ocenił, naród podzielony jest łatwiejszym przeciwnikiem dla tych, którzy Polsce „rzeczywiście źle życzą”. Zaznaczył jednak, że nie należy zupełnie rezygnować ze sporów, gdyż z dyskusji potrafią rodzić się „wielkie idee i dokonania”.

– Problem w tym, że sztuka prowadzenia sporu jest wcale nie łatwa. Nauka o prowadzeniu sporu, erystyka, jednoznacznie wskazuje, że najlepszym prowadzeniem sporu jest dyskusja na argumenty, a nigdy atakowanie personalne – zaznaczył Grodzki. Przytoczył w tym miejscu historię dwójki sędziów amerykańskiego Sądu Najwyższego: sędzię Ruth Ginsburg o poglądach lewicowych i sędziego Antonina Scalię o poglądach prawicowych.



– W tej powszechnie szanowanej instytucji spierali się – niekiedy zawzięcie – uchodząc za przeciwników, tymczasem prywatnie – przyjaźnili się. Zdziwionym dziennikarzom sędzia Scalia wyjaśniał: walczmy z ideami, a nie z ludźmi, zatem spierajmy się mądrze. Jeśli dojdziemy do porozumienia to wspaniale. Jeśli nie uda się go osiągnąć, to zostańmy przy swoim zdaniu, ale przy rozstaniu pomyślmy o argumentach strony przeciwnej, bez obrażania się – opisywał Grodzki. Wskazał, że „nikt nie ma monopolu na jedynie słuszną rację”.



Zachęcał, by składając sobie przy świątecznym stole życzenia, pamiętać o pracujących czy pełniących publiczne funkcje, którzy z tego powodu nie mogą spędzić świąt z bliskimi.



Jak dodał, nie ma lepszego niż ten okresu do refleksji nad tym, czy potrzebne są nam „tak głębokie podziały, często tkwiące nawet w najbliższej rodzinie i zatruwające życie wielu z nas”.



– Jeden z bohaterów Ameryki, obok Tadeusza Kościuszki, marszałek La Fayette, na pytanie: „dlaczego Ameryka jest wielka?” odpowiedział, że jest wielka, gdyż jest dobra. Bądźmy zatem, a przynajmniej starajmy się być, dla siebie dobrzy, a nie podli. Wierzę, że wszystkim nam zależy, aby nasza wspaniała ojczyzna była wielka. Wielka swoją historią, tradycją, obyczajami, różnorodnością, wzajemnym szacunkiem i poszanowaniem godności drugiego człowieka, ale i wielka naszymi nadziejami na dobrą przyszłość jako wspólny dom dla nas wszystkich – powiedział.