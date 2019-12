W ciągu dwóch dni z Syrii do Turcji uciekło 25 tys. osób

Co najmniej 25 tys. cywilów uciekło w ciągu ostatnich dwóch dni z prowincji Idlib, na północnym zachodzie Syrii, do Turcji – podały tureckie media państwowe. Uchodźcy wyruszyli z regionu bombardowanego przez syryjskie siły rządowe, wspierane przez Rosję.

Na terytorium Turcji przebywa obecnie ok. 3,7 miliona syryjskich uchodźców.



Ankara obawia się kolejnej fali uciekinierów z syryjskiego Idlibu – ostatniego znaczącego obszaru kontrolowanego przez rebeliantów, gdzie mieszka do 3 milionów Syryjczyków.



Władze Turcji wielokrotnie zwracały się do swoich sojuszników o pomoc w przyjmowaniu uchodźców.



Według ONZ setki osób zginęło w tym roku w atakach na zamieszkane obszary w Idlibie. W piątek w wyniku ataków z powietrza 11 osób zginęło we wsiach w pobliżu kontrolowanego przez syryjską opozycję miasta Maarat al–Numan, a kolejne sześć w samym mieście.



Prezydent Syrii Baszar el–Asad poprzysiągł odzyskać Idlib, skłaniając ludzi do ucieczki w kierunku Turcji.



W czwartek prezydent tego kraju Recep Tayyip Erdogan zakomunikował, że 50 tys. ludzi ucieka z Idlibu w kierunku tureckiej granicy.





#wieszwiecej Polub nas

źródło: pap

Turecka agencja informacyjna Anatolia podała, że od czasu wypowiedzi Erdogana kolejne 25 tys. osób uciekło z Idlibu i przybyło na obszary w pobliżu granicy z Turcją. W piątek widziano długi sznur samochodów opuszczających Maarat al–Numan – informowali okoliczni mieszkańcy.Według Anatolii ok. 205 tys. ludzi zostało wysiedlonych z Idlibu od początku listopada z powodu ataków syryjskich sił rządowych i sił rosyjskich. Turecka agencja podała, że uciekinierzy udali się w rejony Syrii, które Turcja zajęła podczas poprzednich operacji wojskowych, lub w inne części Idlibu.