Jest wniosek do Izby Dyscyplinarnej SN o zawieszenie czwórki sędziów

Do Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego skierowano wnioski o zawieszenie czwórki sędziów w czynnościach służbowych. Chodzi o Rafała L., Kazimierza W. i Wojciecha M., sędziów Sądu Okręgowego w Krakowie, a także stołeczną sędzię Annę B.-C. – poinformował Rzecznik Dyscyplinarny Sędziów Sądów Powszechnych Piotr Schab. Wnioski wobec obwinionych sędziów wiążą się także z obniżeniem wynagrodzenia na czas zawieszenia nawet o połowę – czytamy w komunikacie.

Prezydent: Reforma wymiaru sprawiedliwości jest niezbędna Reforma wymiaru sprawiedliwości jest niezbędna – powiedział w TVP Info prezydent Polski Andrzej Duda. Dodał, że „władza sądownicza próbuje pokazać... zobacz więcej

Wobec wspomnianych sędziów toczyły się już postępowania dyscyplinarne, o czym przypomina Rzecznik Dyscyplinarny.



Krakowskim sędziom zarzucono popełnienie przestępstwa nadużycia władzy przez funkcjonariuszy publicznych, co – jako przewinienie dyscyplinarne – jest ścigane z urzędu.



Zarzuty sędziom zostały przedstawione pod koniec listopada. Jak opisywał wówczas Piotr Schab, chodzi o rozprawę z 6 września tego roku, w czasie której Rafał L., Kazimierz W. i Wojciech M. jako funkcjonariusze publiczni „przekroczyli swe uprawnienia w ten sposób, że przyznając sobie kompetencje do oceny prawidłowości działania organów konstytucyjnych w zakresie powołania w I instancji asesora sądowego w Sądzie Rejonowym w Chrzanowie”.



Według Rzecznika Dyscyplinarnego podważyli wówczas przepisy ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych, ponieważ wzięli udział w wydaniu postanowienia o odroczeniu rozprawy, by ustalić, czy asesor mógł być powołany w niewłaściwy sposób, co „stanowiło bezprawną ingerencję w ustawowy tryb powoływania sędziów i asesorów sądowych”.



Z kolei w przypadku sędzi Anny B.-C. chodzi o popełnienie pięciu przewinień według ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych, której wskazany art. 107.1 mówi o przewinieniach służbowych, w tym oczywistej i rażącej obrazie przepisów prawa i uchybieniu godności urzędu.

#wieszwiecej Polub nas

Postawione jej na początku grudnia zarzuty dotyczą m.in. prezentowania osobistych poglądów tuż po zakończeniu rozpraw – z pominięciem narady składu orzekającego, podważenia niezawisłości i niezależności innych z orzekających sędziów, delegowanych do Sądu Okręgowego przez ministra sprawiedliwości.

Zdaniem Rzecznika Dyscyplinarnego, sędziego Piotra Schaba, Anna B.-C. bezprawnie ingerowała w skład orzekający powołany do rozpoznania spraw, a udzielając wywiadów mediom złamała przepisy, wypowiadając się na temat toczących się spraw, które prowadziła.



Jak zaznaczono w wydanym w niedzielę komunikacie, trzy z pięciu przewinień warszawskiej sędzi wyczerpują jednocześnie znamiona przekroczenia uprawnień lub niedopełnienia obowiązków przez funkcjonariusza publicznego, o których mowa w art. 231.1 Kodeksu karnego, gdzie mowa także o działaniu na szkodę interesu publicznego.



„Podstawę prawną każdego z wniosków stanowił przepis art. 129, paragrafy 1. i 3. ustawy z 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych zgodnie, z którym sąd dyscyplinarny może zawiesić w czynnościach służbowych sędziego, przeciwko któremu wszczęto postępowanie dyscyplinarne, a podejmując tego rodzaju rozstrzygnięcie obniża w granicach od 25 do 50 proc. wysokość jego wynagrodzenia na czas trwania tego zawieszenia” – podkreślił Piotr Schab.