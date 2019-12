Caritas Polska zaprasza na wigilię

Co roku w całej Polsce diecezjalne oddziały Caritas oraz wspólnoty organizują wieczerze wigilijne dla bezdomnych, ubogich i samotnych. Potrzebujący w tym roku spotkają się przy stole w wielu polskich miastach, m.in. Warszawie, Poznaniu, Lublinie, Opolu czy Starachowicach.

Wspólnoty Sant'Egidio w Polsce rozpoczęły właśnie przygotowania do tegorocznych świąt z ubogimi, dzięki którym kilkaset potrzebujących i bezdomnych osób już zasiadło i zasiądzie do świątecznego stołu w kilkunastu miastach.



Warszawa



Już nie Wigilię, ale święta z ubogimi przygotowuje w tym roku warszawska Wspólnota Sant'Egidio w parafii Wniebowstąpienia Pańskiego na Ursynowie. Podczas bożonarodzeniowego obiadu, który odbędzie się 25 grudnia w dolnym kościele o 13:00, spodziewanych jest ponad 500 ubogich i bezdomnych gości.



Poznań



Trwają już przygotowania do wigilii, którą Caritas Archidiecezji Poznańskiej przygotowuje w tym roku na 1400 osób. W pomoc przy przedsięwzięciu zaangażowanych jest 1000 wolontariuszy z 13 wielkopolskich szkół oraz wolontariusze z Centrum Wolontariatu Caritas. Tradycyjne świąteczne spotkanie, w którym weźmie udział abp Stanisław Gądecki, odbędzie się 24 grudnia w hali nr 2 na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich (MTP).



Lublin



Członkowie Caritas Archidiecezji Lubelskiej już po raz trzeci zapraszają na „Wigilię Miłosierdzia", która wg planów zgromadzi ponad 500 potrzebujących osób – bezdomnych, samotnych, starszych, opuszczonych, chorych. Wydarzenie odbędzie się w hali Targów Lublin. 24 grudnia o godz. 10.00.



Biała Podlaska



Wigilijne spotkanie w Białej Podlaskiej odbędzie się 24 grudnia o godz. 10:00 w budynku przy ul. Warszawskiej 15. Przewidziany jest udział 100 osób potrzebujących. Obecność na wigilii zapowiedział prezydent Białej Podlaskiej Michał Litwiniuk.



Siedlce



Tu również wigilia odbędzie się 24 grudnia o godz. 11:00 w Centrum Charytatywno-Duszpasterskim przy ul. Świrskiego 57. Weźmie w nim udział bp Kazimierz Gurda.

Świdnica i Wałbrzych



Trwają przygotowania do wigilii dla osób potrzebujących organizowanych przez Caritas Diecezji Świdnickiej. Jak co roku, 24 grudnia, wraz z ubogimi i samotnymi do stołu zasiądą świdniccy biskupi. W Wałbrzychu spotkanie będzie o godz. 10.00, a w Świdnicy o godz. 15.00. Wolontariusze Caritas będą rozdawać również paczki żywnościowe na święta. – Oprócz wigilii przygotowujemy też prowiant, we wszystkich jadłodajniach łącznie dla 1300 osób: W Bielawie, Piławie,w Wałbrzychu w dwóch jadłodajniach, w Nowej Rudzie oraz w Dzierżoniowie. Dodatkowo będą rozdawane paczki z ubraniami – mówił ks. Radosław Kisiel.



Szczecin



Bazylika archikatedralna w Szczecinie, Caritas Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej i prywatni sponsorzy przygotowują wigilię dla samotnych, potrzebujących i bezdomnych, która odbędzie się przy szczecińskiej katedrze w południe 24 grudnia. Przygotowany namiot pomieści 600 osób. – Zapraszamy na wielkie świętowanie przy katedrze św. Jakuba. Abyśmy mogli być ze sobą, cieszyć się sobą i świętami Bożego Narodzenia. Będzie wieczerza, życzenia i wspólne kolędowanie. Uczestnicy otrzymają paczki świąteczne - powiedział ks. Maciej Wagner, wikariusz parafii katedralnej.



Starachowice



Caritas Diecezji Radomskiej organizuje 24 grudnia Wigilię w Starachowicach. Spotkanie, odbędzie się w stołówce Caritas przy parafii Świętej Trójcy.



Busko-Zdrój



Blisko sto osób ubogich, bezdomnych i samotnych z Buska-Zdroju i okolicy zasiądzie do wieczerzy wigilijnej w domu parafialnym przy kościele św. Brata Alberta. Inicjatorem spotkania jest proboszcz ks. Marek Podyma, który dzięki wsparciu lokalnych przedsiębiorców, organizuje tę uroczystość od ponad 10 lat. W tym roku odbędzie się ona 23 grudnia po Mszy św. o godz. 17.



Miechów



24 grudnia o godz. 17.00, wigilia, odbędzie się w miejscowym schronisku.

Pod patronatem Caritas diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej 24 grudnia w kilku tamtejszych miastach odbędą się wigilie dla ubogich, samotnych, bezdomnych i chorych. We współpracy z Caritas swoje drzwi dla osób ubogich, samotnych,bezdomnych i chorych otworzy Dom Miłosierdzia Bożego Koszalinie na ul. Monte Cassino 7. Chętnych, którzy zechcą zasiąść do tradycyjnej wieczerzy, a najpierw uczestniczyć w uroczystej Mszy św. zaprasza bp Krzysztof Włodarczyk. Eucharystia pod jego przewodnictwem odbędzie się 24 grudnia w kaplicy domu o godz. 15:00. Dom Miłosierdzia przygotował 250 miejsc.

Słupsk



Ubodzy i samotni Słupska pomodlą się, podzielą opłatkiem i zasiądą do świątecznego stołu w restauracji Młyn Słupski (tzw. Spichlerz) na ul. Młyńskiej 4. Spotkanie odbędzie się 24 grudnia o godz.12 i jest przygotowane dla 250 osób. Obecni będą na nim m.in. dyrektor Caritas diecezji i miejscowi duszpasterze. W przygotowanie spotkania zaangażowali się wolontariusze m.in. z parafii pw. Św. Jacka.



Piła



Wigilia dla ubogich i samotnych odbędzie się także 24 grudnia o godz. 12 w Pile, w Centrum Charytatywno-Opiekuńczym Caritas p.w. Matki Bożej z Lourdes (ul. Kossaka 16). Tu oczekiwanych jest 100 gości.



Darłowo



W hospicjum Caritas w Darłowie 24 grudnia o godz. 15, odbędzie się wigilia pod przewodnictwem bp Krzysztofa Zadarko.



źródło: kai