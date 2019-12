Najpierw kłótnia, potem strzelanina. Kilkanaście osób dosięgły kule [WIDEO]

13 osób zostało rannych w strzelaninie, do której doszło w niedzielę nad ranem czasu lokalnego na przyjęciu w Chicago – poinformowała lokalna policja. Stan czterech rannych oceniany jest jako krytyczny.

Strzelaninę poprzedziła kłótnia, pierwsze strzały padły niedługo po północy. Poszkodowani są w wieku od 16 do 48 lat – pisze AP. Rannych przewieziono do okolicznych szpitali.



Fred Waller z miejscowej policji przekazał, że w sprawie przesłuchiwane są dwie osoby. Jedna z nich podczas zatrzymania miała przy sobie broń. Drugi przesłuchiwany jest ranny. Waller dodał, że policja zabezpieczyła rewolwer.



Według policji strzelanina rozpoczęła się w domu, kolejne strzały padły już na zewnątrz, kiedy uczestnicy imprezy zaczęli uciekać. Później strzały oddano też w sąsiedztwie.

MASS SHOOTING: Chicago Police say 13 people were shot at a house party in #Englewood. https://t.co/dFjtSG0da9 @abc7chicago pic.twitter.com/Bhqa1uhGDF