„Oto człowiek, z którym kiedyś spędziłem 48 h w jednej celi”

Premier Mateusz Morawiecki spotkał się we Wrocławiu z byłymi działaczami Solidarności Walczącej. „Oto człowiek, z którym kiedyś spędziłem 48h w jednej celi” – napisał na Facebooku, zamieszczając zdjęcie Michała Gabriela.

Do spotkania doszło w sobotę w Centrum Historii Zajezdnia we Wrocławiu. Premier Mateusz Morawiecki poinformował o nim w mediach społecznościowych.



„Ponad trzydzieści lat temu, kiedy współtworzyliśmy historię, marzyliśmy o Polsce wolnej, demokratycznej, solidarnej. Dzisiaj, pomimo upływu lat, nadal jesteśmy Polsce potrzebni, by dawać świadectwo tamtych dni i uczestniczyć w budowaniu Ojczyzny naszych marzeń. Z Wami, drodzy Przyjaciele, uda się nam to zadanie zrealizować” – napisał premier.



Mateusz Morawiecki podzielił się też osobistymi zdjęciami. Jest na nich „Michał Gabriel – człowiek, z którym kiedyś spędziłem 48h w jednej celi” oraz „rodzeństwo Morawieckich, czyli ja z trzema siostrami”.





źródło: tvp.info

Solidarność Walcząca była jedną z niepodległościowych organizacji, które powstały w 1982 r. po delegalizacji „S” i wprowadzeniu stanu wojennego. Jej założycielem był ojciec premiera Kornel Morawiecki.