Trzy tysiące złotych, dwa tysiące, tysiąc pięćset, pięćset dolarów. Grodzki oskarżany o korupcję

Trzy tysiące złotych, dwa tysiące, tysiąc pięćset, pięćset dolarów. To kwoty, które według relacji świadków, miał przyjąć jako łapówkę – kiedy pełnił praktykę lekarską – prof. Tomasz Grodzki, obecny marszałek Senatu z Platformy Obywatelskiej. Przypominamy relacje świadków, które opisały media. Część z nich bada prokuratura i CBA.

Radio Szczecin poinformowało w niedzielę, że dotarło do kolejnych osób, które oskarżają prof. Tomasza Grodzkiego – obecnego marszałka Senatu – o to, że kiedy pracował jako lekarz, przyjmował łapówki.



Chodzi m.in. o relację zięcia zmarłego pacjenta Grodzkiego. – Grodzki wziął 3 tys. złotych, ale po dwóch dniach zadzwonił i powiedział, że nie udało mu się uratować teścia, bo trupa mu przywieźliśmy. Pieniędzy nie oddał – opowiada mężczyzna. Dodaje, że Grodzki zapytał, czy może przekazać te pieniądze na „jakąś fundację”.



Z kolei córka pacjenta opowiada, że leczenie u Grodzkiego polecili jej znajomi, mówili, że jak do niego, to „tam trzeba zapłacić”. – Moje dwie siostry, mama i ja dałyśmy po 500 złotych, a mój brat – jako najbardziej zamożny – dał tysiąc złotych. Razem było to 3 tys. zł. Siostra z moim tatusiem poszła jeszcze do prywatnego gabinetu pana doktora Grodzkiego – opowiada kobieta.



W piątek rozgłośnia Radio Szczecin razem z TVP3 Szczecin informowały, że do dziennikarzy zgłosił się mężczyzna, który twierdzi, że w 2006 roku wręczył Tomaszowi Grodzkiemu w szpitalu pieniądze za leczenie ojca.

Do przekazania pieniędzy miało dojść latem 2006 roku, przy spotkaniu w cztery oczy, w szpitalu Szczecin-Zdunowo. Tomasz Grodzki był tam wtedy dyrektorem i ordynatorem oddziału torakochirurgii.



– Wyciągnąłem 1500 złotych, które nie były w kopercie. Były normalnie wyciągnięte z kieszeni – opowiadał w nagraniu mężczyzna. Mówił, że Grodzki przyjął pieniądze i włożył je do szuflady. Rozmówca TVP3 Szczecin zaznaczał, że przekazał pieniądze w zamian „za dobrą opiekę”.



– Te pieniądze nie robiły na nim żadnego wrażenia. Moje odczucie takie było. Tak jak wypłatę. Tak jak człowiek przyjmuje wypłatę, tak on przyjął te pieniążki – relacjonował mężczyzna. Jego ojciec miał zostać zoperowany, ale po kilku latach nastąpił nawrót choroby i przerzuty, co doprowadziło do śmierci pacjenta – dowiedzieli się dziennikarze.



W czwartek Radio Szczecin przekazało relację córki pacjenta operowanego w szpitalu w Zdunowie, którym kierował Grodzki. Chodzi o wydarzenia z marca 2009 r., kiedy to u mężczyzny wykryto raka płuc.



Zeznania tej kobiety stały się podstawą do wszczęcia na początku grudnia przez Prokuraturę Regionalną w Szczecinie śledztwa, dotyczącego korupcji w tym szpitalu.

– W trakcie wizyty prof. Tomasz Grodzki zasugerował, że podejmie się operacji, ale to będzie kosztować – opowiadała kobieta.



Dodała, że „rodzice wahali się, czy przekazać pieniądze profesorowi Grodzkiemu”. – Tydzień później tata poszedł do gabinetu i wręczył profesorowi pieniądze w kopercie. Ja stałam na zewnątrz, czekałam na tatę. Była to kwota 2 tys. zł. Potem tata rzeczywiście był operowany przez profesora jako pierwszy tego dnia, o 7 rano. Operacja się udała – opowiadała.



Na początku grudnia TVP3 Szczecin poinformowało o relacji kobiety, którą miał leczyć Grodzki w 1996 r. Kobieta oznajmiła, że łapówki nie przekazała, ale przekonuje, że inni to zrobili. – Leżał taki kolejarz, który powiedział, że czeka aż przywiozą mu emeryturę, bo idzie do Grodzkiego – mówiła.

Radny PiS województwa pomorskiego Karol Guzikiewicz poinformował, że otrzymał wiadomości od osób, które twierdzą, że wręczyły łapówkę Grodzkiemu.



– Ta osoba mówi o kwocie 2 tysięcy łapówki przed wykonaniem operacji. Miały być wręczone profesorowi Grodzkiemu — tak jest napisane w e-mailu — twierdzi Guzikiewicz, który opisywał jeden z przypadków. W tej sprawie zawiadomił CBA. Biuro potwierdziło, że analizuje sprawę.

źródło: portal tvp.info, Radio Szczecin, TVP3 Szczecin

W listopadzie na Facebooku prof. Agnieszka Popiela z Uniwersytetu Szczecińskiego zasugerowała, że Grodzki przyjął od niej 500 dolarów. „Jak moja Mama umierała, to trzeba było dać 500 dolarów za operację. Podobno na czasopisma medyczne. Faktury ani rachunku nie dostałam. Nigdy tego nie zapomnę” – pisała prof. Popiela.Marszałek Grodzki konsekwentnie odrzucał oskarżenia o korupcję. Do niektórych publikacji w ogóle się nie odnosił. W niedzielę wieczorem Grodzki ma wydać oświadczenie.