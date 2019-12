Ławrow: Rosja odpowie na amerykańskie sankcje

Gazociągi Nord Stream 2 i Turecki Potok zostaną uruchomione pomimo sankcji USA – oświadczył w niedzielę minister spraw zagranicznych Rosji Siergiej Ławrow. Zapowiedział, że Rosja odpowie na amerykańskie restrykcje. Oświadczył też, że Rosja jest gotowa włączyć pociski Sarmat i Awangard do tzw. nowego układu START.

W piątek prezydent USA Donald Trump podpisał ustawę o budżecie Pentagonu na 2020 rok w rekordowej wysokości 738 mld USD. Wpisano w nią m.in. sankcje na firmy budujące gazociąg Nord Stream 2.



Sankcje dotyczą operatorów statków prowadzących prace na głębokościach 30 metrów i większych. Obejmują zakaz wjazdu na terytorium Stanów Zjednoczonych oraz zamrożenie środków. W konsultacji z resortem finansów Departament Stanu USA ma 60 dni na przedstawienie Kongresowi listy podmiotów, które obejmą ograniczenia.



Minister spraw zagranicznych Rosji Siergiej Ławrow zapowiedział w niedzielę, że Rosja odpowie na amerykańskie restrykcje, a gazociągi Nord Stream 2 i Turecki Potok zostaną uruchomione pomimo sankcji.

źródło: pap

Szef rosyjskiego MSZ oświadczył też, że Rosja jest gotowa włączyć międzykontynentalną rakietę balistyczną Sarmat i hiperdźwiękowy pocisk Awangard do tzw. nowego traktatu strategicznego START o redukcji zbrojeń, jeśli zostanie on przedłużony.Rosja jest również gotowa zademonstrować rakietę Sarmat Stanom Zjednoczonym - powiedział Ławrow w programie telewizyjnym w rosyjskiej telewizji państwowej.Na początku grudnia prezydent Rosji Władimir Putin powiedział, że jego kraj jest gotów przedłużyć zawarty z USA w 2010 roku układ o ograniczeniu strategicznych zbrojeń nuklearnych, tzw. nowy START. Rosja jest gotowa to uczynić do końca tego roku i bez warunków wstępnych – dodał.