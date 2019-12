Pereira: Apel Komisji Europejskiej to absurd proceduralno-prawny

Wystąpienia prezydenta Andrzeja Dudy są odpowiedzią na apel Komisji Europejskiej. Rzecznik KE wystosował list, w którym wzywał prezydenta, by zablokował prace. To absurd proceduralno-prawny, w polskim ustroju nie ma możliwości, by prezydent zablokował prace legislacyjne władzy ustawodawczej, byłoby to przeciwko zasadzie trójpodziału władzy – powiedział redaktor naczelny portalu tvp.info Samuel Pereira, komentując wywiad prezydenta Andrzeja Dudy o reformie sądownictwa.

Prezydent Andrzej Duda w wywiadzie dla TVP Info mówił o konieczności reformy wymiaru sprawiedliwości. Zaznaczył, że na zachód Europy „płynie rzeka kłamstwa, jeśli chodzi o prawodawstwo w Polsce”. – Opowiadane są niestworzone historie, Polska jest demonizowana – podkreślił Duda. Jego zdaniem czynią to grupy, które widzą, że tracą swoje wpływy. – Te grupy, które dzisiaj próbują de facto prawie, że rozwiązania siłowego wobec demokratycznie wybranych w Polsce władz – ocenił.



Do słów prezydenta odniósł się redaktor naczelny portalu tvp.info. Jak ocenił, dla prezydenta „ten temat jest istotny z dwóch względów”.



– On od zawsze interesował się zmianami w wymiarze sprawiedliwości; mówię o licznych spotkaniach strony rządzącej z prezydentem i negocjacje, jak system zmienić. Ale i dlatego, że zbliżają się wybory i będzie toczyła się dyskusja o co będą te wybory. Do tej pory była stagnacja, nie było widać, jakie emocje polityczne znajdą się na wokandzie wyborczej. Myślę, że to mobilizuje wyborców z jednej i drugiej strony – powiedział.



Jak dodał, wystąpienia prezydenta są odpowiedzią na apel Komisji Europejskiej. Chodzi o list, w którym Bruksela zaapelowała o wstrzymanie się od prac nad ustawą o apolityczności sędziów. – To absurd proceduralno-prawny, w polskim ustroju nie ma możliwości, by prezydent zablokował prace legislacyjne władzy ustawodawczej, byłoby to przeciwko zasadzie trójpodziału władzy – zaznaczył Pereira.

źródło: TVP Info

Redaktor naczelny portalu tvp.info dodał, że dla prezydenta istotne jest, by przedstawić swoje stanowisko przed świętami. – Wtedy ludzie, którzy się spotykają, rozmawiają na ten temat – wskazał.