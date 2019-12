Franciszek: Moje myśli kierują się ku rodzinom

– Niech Boże Narodzenie będzie okazją dla wszystkich do braterstwa, wzrostu w wierze i gestów solidarności względem potrzebujących – życzył Franciszek pielgrzymom po modlitwie Anioł Pański w Watykanie.

– Za trzy dni będą Święta Bożego Narodzenia, a moje myśli kierują się zwłaszcza ku rodzinom, które połączą się w te święta: ci, którzy mieszkają daleko od rodziców, wyruszają i wracają do domu; bracia starają się spotkać. Niech Boże Narodzenie będzie okazją dla wszystkich do braterstwa, wzrostu w wierze i gestów solidarności względem potrzebujących – mówił Franciszek.



Wcześniej papież wygłosił krótką katechezę poświęconą postaci świętego Józefa. Podkreślił, że choć wydaje się on postacią drugiego planu Ewangelii, to jego postawa jest symbolem chrześcijańskiej mądrości i skromności. Nie naucza, nie odzywa się i zawsze stara się wypełnić wolę Boga, któremu ufa bezgranicznie.



– Niech wzór świętego Józefa, człowieka łagodnego i skromnego, zachęca nas do spojrzenia dalej, ku Chrystusowi i Jego Słowu – zaapelował papież.

źródło: KAI

W sposób szczególny Franciszek pozdrowił delegację obywateli włoskich, mieszkających na terenach bardzo zanieczyszczonych i pragnących lepszej jakości środowiska oraz sprawiedliwej ochrony zdrowia.