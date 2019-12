Lis opublikował swoje zdjęcie ze szpitala

Dziennikarz Tomasz Lis opublikował na Twitterze swoje zdjęcie. Redaktor naczelny „Newsweeka” w ubiegłym tygodniu w ciężkim stanie trafił do szpitala. Pisał, że czeka go żmudna rehabilitacja. We wpisie złożył obserwującym jego profil życzenia świąteczne.

Tomasz Lis wysłał wiadomość: Przede mną żmudna rehabilitacja „Czasem złowrogi podmuch niespodziewanie i dosłownie zwala nas z nóg i w kilka sekund demoluje nam życie. Coś takiego przytrafiło mi się we wtorek... zobacz więcej

Tomasz Lis w ubiegły wtorek trafił w stanie krytycznym do Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Olsztynie na oddział intensywnej terapii. Do Olsztyna pojechał, by przeprowadzić wywiad z sędzią Pawłem Juszczyszynem.



Dziennikarz opuścił szpital po kilku dniach. „W takich sytuacjach najważniejsze jest to, jak na nie reagujemy. Przede mną długa i żmudna rehabilitacja. Jestem totalnie zdeterminowany, by zrobić absolutnie wszystko co trzeba, by wrócić do zdrowia, pełni sił, pełnej sprawności i do was, tak szybko jak się da” – pisał.



Lis zamieścił w niedzielę wpis, do którego dodał swoje zdjęcie, Złożył też świąteczne życzenia obserwującym. Wszystkim Wesołych Świat. Życzę Wam, żebyście zawsze byli nad, a nie po wozem, a będąc „pod” pamiętali, że to część życia i że zwykle, z czasem, można się wygrzebać – napisał.

Wszystkim Wesołych Świat. Życzę Wam, żebyście zawsze byli nad, a nie po wozem, a będąc „pod” pamiętali, że to cześć życia i że zwykle, z czasem, można się wygrzebać.🌲🔥😀🤛 pic.twitter.com/kBuhNwRemb — Tomasz Lis (@lis_tomasz) December 22, 2019

