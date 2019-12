Nocny pościg na Mazowszu. Policjanci trafili do szpitala

Poszkodowani policjanci trafili do szpitala po nocnym pościgu w Borowej Górze na Mazowszu. 27-letni uciekinier uderzył swoim autem w radiowóz.

W trakcie pościgu dwóch policjantów jadących oznakowanym radiowozem wyprzedziło uciekiniera i zajechało mu drogę, próbując zmusić do zatrzymania. Mężczyzna uderzył swoim autem w tył radiowozu i doprowadził do wypadku.



Dwaj funkcjonariusze biorący udział w pościgu trafili do szpitala z urazami kręgosłupa szyjnego i bólami głowy. Po zatrzymaniu uciekiniera okazało się, że był nietrzeźwy.

