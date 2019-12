Prezydent powiedział, co zrobi z wnioskiem Śpiewaka o ułaskawienie

Jeżeli Jan Śpiewak złoży wniosek o ułaskawienie, on zostanie rozpoznany zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami – powiedział w TVP Info prezydent Andrzej Duda.

– Jan Śpiewak deklarował w mediach, że zamierza złożyć wniosek o ułaskawienie, jeżeli ten wniosek złoży – czy on, czy inna osoba do tego uprawniona – on oczywiście zostanie rozpoznany zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami – zaznaczył prezydent Andrzej Duda.



13 grudnia Sąd Okręgowy w Warszawie uznał Jana Śpiewaka winnym zniesławienia Bogumiły Górnikowskiej, córki byłego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ćwiąkalskiego.



Sąd utrzymał w mocy wyrok sądu rejonowego, który w styczniu nakazał Śpiewakowi zapłatę 5 tys. zł grzywny i 10 tys. zł nawiązki na rzecz Górnikowskiej. Uzasadnienie wyroku było niejawne.

