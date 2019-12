Znaleziono złoty środek na migrenę. Powstała specjalna aplikacja

Aplikacja Migraine Buddy powinna zainteresować ok. 4 mln Polaków, bo tylu uskarża się na migrenę. Nie uleczy ich, ale pozwoli kontrolować dolegliwości.

Badania dowodzą, że można ograniczyć liczbę napadów migreny i skrócić czas ich trwania. Stąd pomysł na stworzenie Migraine Buddy, internetowego dzienniczka migrenowego, który został opracowany we współpracy z neurologami. Do tego użytkownik tej aplikacji może otrzymywać raporty, które pokaże lekarzowi i pracodawcy (jeśli ten wątpi w dokuczliwość dolegliwości).



Poza funkcją dzienniczka migrenowego Migraine Buddy pomaga rozeznać się w czynnikach wywołujących ból, lekach, częstotliwości ataków i prognozy co to ich trwania. Dzięki niej można się też zorientować, czy ból głowy, który akurat odczuwa, to na pewno migrena. Dolegliwość może mieć bowiem inne podłoże.



Ostrzega również przed warunkami atmosferycznymi, które mogą „przyciągnąć” migrenę – zbliżającą się burzą, frontem zimnego powietrza, strefą wysokiego ciśnienia czy nagłym skokiem ciśnienia.

Na razie Migraine Buddy zbiera same dobre recenzje, jeśli chodzi o jej zawartość merytoryczną (gorzej ze stroną techniczną, bo użytkownicy smartfonów z systemem Android, wytykają jej niestabilność). Wspiera ją strona na Facebooku, gdzie użytkownicy dzielą się swoimi doświadczeniami.

„Aplikacja Migraine Buddy ma funkcję kumpla, pozwala na rozmowę z innymi osobami mającymi migreny” – pisze założyciel tej grupy, Steffon.



„Mam migreny od blisko 40 lat. Neurolodzy nie pomagają, bo mówią, że powinienem wyeliminować kofeinę i nadmiar cukru. Kiedyś moja żona zapytała mojego lekarza, dlaczego leczy objawy migreny, a nie szuka przyczyny. Odpowiedział: »Gdybym mógł znaleźć przyczynę, to bym zdobył Nagrodę Nobla«, wspomina Steffon”.



I doradza: „Jeśli masz żonę (pewnie także męża, przyp. redakcji), naucz ją korzystać z aplikacji Migreny Buddy. Niech pozna twoje bóle głowy, żeby była na bieżąco”.



Aplikacja działa w smartfonach, które mają system iOS 10.0 lub nowszy oraz tych, wyposażonych w systemem Android 4.2 (i nowszy).