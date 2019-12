Pies obezwładnił przestępcę. Jego „skok ninja” obejrzały miliony ludzi [WIDEO]

Policyjny pies Duke skoczył do okna samochodu podejrzanego i obezwładnił przestępcę. Skoku, który wykonał, nie powstydziłby się wojownik ninja. Materiał wideo z udziałem Duke’a trafił na Twittera, gdzie w momencie publikacji tego tekstu miał blisko 4 mln wyświetleń.

Najpierw jeden z policjantów za pomocą gumowych pocisków rozbił boczną szybę w aucie Julio Ugalde Vasqueza, a później do akcji wkroczył pies Duke i obezwładnił 31-latka. Ten nie mógł poradzić sobie z szarżującym zwierzęciem i ostatecznie się poddał. Według Fox News z lekkimi obrażeniami trafił do szpitala. Po przejściu leczenia będzie oczekiwał na proces za „przestępstwo z użyciem broni palnej”, za co był ścigany przez służby.



Zdarzenie miało miejsce 20 grudnia 2019 roku w mieście Corona, które znajduje się na terenie amerykańskiej Kalifornii.

