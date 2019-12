„To jest tak jakby się otworzyła puszka Pandory z historiami dotyczącymi prof. Grodzkiego”

– Ludzie się odważyli mówić i mówią szczerze, jak byli traktowani przez prof. Grodzkiego – powiedział na antenie TVP Info dziennikarz Radia Szczecin Tomasz Duklanowski. W niedzielę rozgłośnia ujawniła kolejny przypadek osoby, która oskarża marszałka Senatu.

Tomasz Duklanowski, redaktor dziennikarz Radia Szczecin poinformował w rozmowie z TVP Info, że dotarł do osób twierdzących, że wręczały koperty z pieniędzmi prof. Tomaszowi Grodzkiemu.



– Do tej pory tych osób, których nazwiska których historie ujawniliśmy, są cztery, natomiast ja w ostatnich dniach odebrałem kilkanaście telefonów z podobnymi historiami. Ja w tej chwili do tych ludzi jeżdżę, staram się weryfikować te historie – powiedział Duklanowski.



– Naprawdę tych historii jest dużo, to jest tak jakby się otworzyła puszka Pandory z historiami dotyczącymi profesora Grodzkiego. Ludzie się odważyli mówić i mówią szczerze, jak byli traktowani – dodał dziennikarz Radia Szczecin.

W niedzielę rozgłośnia przedstawiła historię pana Michała, któremu zmarł teść. – Prof. Tomasz Grodzki wziął 3 tys. złotych, ale po dwóch dniach zadzwonił i powiedział, że nie udało mu się uratować teścia, bo trupa mu przywieźliśmy. Pieniędzy nie oddał – powiedział Radiu Szczecin zięć zmarłego.W sobotę wicedyrektor Centrum Informacyjnego Senatu Jakub Stefaniak potwierdził, że w niedzielę o godz. 20. w TVP1 planowane jest wystąpienie marszałka Senatu Tomasza Grodzkiego. Będzie to jego drugie wystąpienie jako marszałka Senatu; pierwsze miało miejsce w połowie listopada br. tuż po jego wyborze na tę funkcję.