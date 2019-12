Ambasador USA o sankcjach ws. Nord Stream 2: Proeuropejska decyzja

Ambasador USA w Niemczech Richard Grenell broni sankcji nałożonych przez jego kraj na firmy biorące udział w budowie gazociągu Nord Stream 2. Według dyplomaty Waszyngton podjął „proeuropejską decyzję”.

– 15 europejskich krajów, Komisja Europejska i Parlament Europejski zgłosili wątpliwości dotyczące projektu Nord Stream 2. Od dawna słyszymy od naszych europejskich partnerów, że USA powinny ich wspierać – powiedział amerykański ambasador w rozmowie z gazetą „Bild am Sonntag” – niedzielnym, magazynowym wydaniem dziennika „Bild”. Grenell określił wprowadzenie sankcji jako „proeuropejską decyzję”.



W piątek prezydent USA Donald Trump podpisał ustawę o budżecie Pentagonu na rok 2020. Wpisano w niej m.in. sankcje wobec firm budujących gazociąg Nord Stream 2, który ma połączyć Rosję z Niemcami.



W rozmowie z niemiecką gazetą ambasador Stanów Zjednoczonych w Niemczech tłumaczy, że stanowisko jego kraju jest stałe i było reprezentowane również przez poprzedniego prezydenta Baracka Obamę. – Naszym celem zawsze było zabieganie o dywersyfikację europejskich źródeł energii i zapobieganie sytuacji, w której jeden kraj, czy jedno źródło buduje w Europie zbyt silne wpływy za pośrednictwem energii – oświadczył.



Wyjawił też, że Waszyngton starał się tak skonstruować sankcje, by były one jak najbardziej precyzyjne. Grenell wyraził zadowolenie, że „uczestniczące w projekcie firmy już zareagowały”.

źródło: „Bild", PAP

Kluczowe dla zakończenia budowy gazociągu szwajcarskie przedsiębiorstwo Allseas, którego statki układają rury po dnie Morza Bałtyckiego, po wprowadzeniu sankcji zawiesiło prace do odwołania.Niemiecki rząd wyraził w sobotę ubolewanie z powodu decyzji podjętej przez USA. Berlin traktuje je jako mieszanie się w wewnętrzne sprawy kraju - oznajmiła w komunikacie rzeczniczka kanclerz Niemiec Angeli Merkel, Ulrike Demmer.Według medialnych informacji sankcję mogą znacząco wydłużyć czas realizacji projektu, który od początku budził sprzeciw Ukrainy, Polski a także państw bałtyckich.