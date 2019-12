Joanna Mucha: awantura o sądy nie da zwycięstwa z PiS, bo ludzie mają zastrzeżenia do sądów

– Awantura o sądy nie da nam zwycięstwa z PiS, bo ludzie mają zastrzeżenia do funkcjonowania sądów. Musimy obiecać zmianę w wymiarze sprawiedliwości, po której każdy będzie mógł spodziewać się szybkiego i sprawiedliwego wyroku. Bo teraz tak nie jest – oceniła kandydatki na szefa PO, Joanna Mucha. Jej zdaniem Platforma cierpi na „trzy choroby”.

– Musimy powiedzieć, że wspieramy środowisko prawnicze, że będziemy bronić praworządności, ale w drugim zdaniu musimy dodać, że ze środowiskiem prawniczym przygotujemy zmianę w wymiarze sprawiedliwości. Taką, w której każdy człowiek będzie mógł spodziewać się szybkiego i sprawiedliwego wyroku. Bo teraz tak nie jest – oceniła Joanna Mucha w rozmowie z portalem interia.pl



Podczas wywiadu kandydatka na przewodniczącego Platformy Obywatelskiej oceniła, że jej partia „cierpi na trzy choroby”.



– Pierwsza to „totalioza”, czyli totalna opozycja. Podchwyciliśmy z radością to powiedzenie, a powinniśmy je zwalczać. Totalioza sprawia, że stajemy się reaktywni i boleśnie przewidywalni – mówiła. Nie dodała, że pojęcie „totalnej opozycji” wprowadził właśnie obecny szef PO, Grzegorz Schetyna.



– Drugą chorobę nazywam syndromem zamknięcia w 500 plus. Dla niektórych ludzi 500 plus jest odpowiedzią na każde polityczne pytanie. Trzecia choroba, nazywam ją syndromem wiślanym: posiedzimy sobie nad Wisłą i czekamy, aż PiS sam się wyłoży. Tylko mam pytanie do tych, którzy tak myślą: dlaczego ludzie mieliby oddać władzę osobom, które tylko czekają na porażkę PiS-u? – mówiła przedstawicielka opozycji.

#wieszwiecej Polub nas

źródło: interia.pl

W rozmowie z Interią Mucha stwierdziła, że jej partia powinna komunikować zagranicy, że będzie anulowała to, co udało się wynegocjować rządowi Mateusza Morawieckiego.– Gdy Morawiecki wraca z Brukseli i mówi, że Polska jest jedynym krajem, który nie podpisał uzgodnień, to natychmiast z naszej strony powinien wyjść przywódca i powiedzieć: „Europo, gdy dojdziemy do władzy, to podpiszemy to uzgodnienie, bo jest ono dobre dla Polski” – oświadczyła. Nie wyjaśniła, czy chodzi jej o porozumienie klimatyczne, które zostało uzgodnione z udziałem Polski, a nasz kraj uzyskał jedynie wyłączenie, jeśli chodzi o termin realizacji.Polityk PO oceniła także, że w czasach, gdy rządziła jej partia, transfery socjalne były sumarycznie wyższe niż obecne świadczenie wychowawcze (500 Plus) a ponadto „były celowane - trafiały tam, gdzie były najbardziej potrzebne”. Nie podała jednak przykładów.