Ekspert: Putin zarzuca Polakom antysemityzm, by skonfliktować nas z USA

– Przekonaliśmy się niedawno, jak dużo w kontekście stosunków polsko-żydowskich jest stereotypów i zakłamań. Putin chce swoją wypowiedzią skonfliktować Polskę ze Stanami Zjednoczonymi – powiedział historyk i wykładowca akademicki prof. Mieczysław Ryba, odnosząc się do słów prezydenta Rosji, który zarzucił Polakom antysemityzm i współpracę z III Rzeszą.

– Putin gra precyzyjnie, bo wcale nie jest tak, że największą słabością polskiej polityki historycznej i jej największą piętą achillesową są relacje z Rosją. To, że Rosja nas atakuje jest już rzeczą dość oczywistą. Przyzwyczailiśmy się już do niej. Być może nawet świat już się do niej przyzwyczaił. Jednak tym razem Putin do ataku na Polskę wykorzystuje antysemityzm – zwrócił uwagę prof. Ryba w rozmowie z portalem wpolityce.pl.



Chodzi o wypowiedzi, w których Putin oskarżał Polskę o kolaborację z III Rzeszą i sugerował, że II Rzeczpospolita popierała hitlerowskie plany zagłady Żydów.



Jak wskazał Mieczysław Ryba, już wcześniej żydowskie kręgi w USA negatywnie oceniały polską ustawę o IPN. Naukowiec przypomniał również emocje wokół amerykańskiej ustawy 447.



Uderzenie w antysemickie tony i podsycenie konfliktu w tej sferze, jest Putinowi na rękę – podkreślił.

#wieszwiecej Polub nas