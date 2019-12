Operacja Roberta Lewandowskiego tuż po meczu

Robert Lewandowski w niedzielę przyleci do Polski. Jednak w sobotę wieczorem przejdzie w Niemczech operację, na którą czekał od października.

Lewandowski na liście piłkarzy, którzy zanieczyszczają planetę 26,5 tys. km pokonał w 2019 r. Robert Lewandowski samolotem, produkując przy tym 12,7 ton CO2. To wprawdzie ponad cztery razy mniej niż Marquinhos... zobacz więcej

Tuż po sobotnim meczu Bayernu z Wolfsburgiem Robert Lewandowski pojechał do jednej z klinik w Monachium, gdzie jeszcze tej nocy ma przejść operację przepukliny pachwinowej. A już następnego dnia przyleci do Polski, gdzie spędzi święta.



Na tę operację polski napastnik czekał od października, kiedy to zaczął mu dokuczać ból w pachwinie. Lekarze Bayernu Monachium zdiagnozowali wtedy u niego przepuklinę i uznali, że konieczna będzie operacja.



Trudno było jednak znaleźć dogodny termin zabiegu, bo piłkarza czekały ważne mecze zarówno w Bayernie, jak i w reprezentacji Polski.

#wieszwiecej Polub nas

źródło: pap

Sobotnie spotkanie Bayernu z Wolfsburgiem było ostatnim przed przerwą zimową. Stadion Allianz Arena polski napastnik opuścił w towarzystwie klubowego lekarza Hansa-Wilhelma Muellera-Wohlfahrta, który pojechał razem z nim do jednej z monachijskich klinik. Lekarz Bayernu będzie też uczestniczył w operacji.