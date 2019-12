„Stałem się innym człowiekiem”. Kubica szczerze o fatalnym wypadku

Wypadek w rajdzie Ronde di Andora całkowicie odmienił życie Roberta Kubicy. W jednej chwili z gwiazdy wyścigów Formuły 1 stał się zwykłym śmiertelnikiem walczącym o życie, któremu groziła amputacja ręki. Choć od tych dramatycznych chwil minęło przeszło 8 lat, Kubica wciąż nie wrócił do pełni sprawności. – Przeżyłem ciężki okres w moim życiu i stałem się innym człowiekiem – przyznał w rozmowie z programem „Alarm!”.

Historia Kubicy to historia wielkiej siły charakteru i determinacji. Gdy odniósł koszmarną kontuzje w rajdówce, wydawało się, że już nigdy nie wsiądzie do bolidu Formuły 1. – Rajdy to przekleństwo dla niego, prawie życie w nich stracił. Dwa razy otarł się o śmierć – opowiadał w wywiadzie dla TVP Artur Kubica, ojciec Roberta.



Kierowca, o którym dwukrotny mistrz świata F1 Fernando Alonso mówił, że jest najsilniejszy w stawce, przyznał, że przepłakał wiele nocy. – 20 lat pasji, zabawy, pracy zmieniło się w ciągu jednej sekundy – wspominał.



Polak przeszedł ponad 20 operacji i dokonał niemożliwego – wywalczył kontrakt z ekipą Williamsa. Znów mógł ścigać się w elicie. – Sporo walki, nie na torze, tylko z samym sobą, akceptacji samego siebie. Musiałem się też rehabilitować umysłowo – opowiada, przyznając że nie może nawet normalnie zawiązać buta. – Z moimi ograniczeniami to jest niemożliwe – wskazał. – Najważniejsze, że jestem dalej w stanie realizować swoją pasję – podkreślił.

