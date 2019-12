„Fałszywy obraz wydarzeń”. MSZ krytykuje Putina za słowa o Polsce

„Z niepokojem i niedowierzaniem odnotowujemy wypowiedzi przedstawicieli władz Federacji Rosyjskiej, w tym prezydenta Władimira Putina dotyczące genezy i przebiegu II wojny światowej” – oświadczyło Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Resort uznał, że rosyjska narracja „prezentuje fałszywy obraz wydarzeń”. To odpowiedź na wypowiedź prezydenta Rosji, który sugerował, że Polska jest jednym z państw współwinnych wybuchu II wojny światowej. Bagatelizował też znaczenie paktu Ribbentrop-Mołotow.

MSZ przekazało, że wspomniane wypowiedzi „nawiązują do propagandowego przekazu z czasów totalitaryzmu stalinowskiego, który potępił przecież już nawet sowiecki przywódca Nikita Chruszczow”. Przytoczono także fakty dotyczące polityki zagranicznej Polski z lat międzywojennych. Omówiono informacje dotyczące stosunków ze Związkiem Sowieckim i przedstawiono „informacje dotyczące polskich ofiar sowieckiego aparatu represji w czasie II wojny światowej”.



Ministerstwo przypomniało, że w 1932 roku podpisano pakt o nieagresji między Moskwą a Warszawą. Pomimo to decyzją władz w Moskwie w 1937 roku NKWD przeprowadziła tak zwaną „operację antypolską”, podczas której zamordowano około 111 tysięcy osób.



W oświadczeniu wskazano na bliskie relacje Sowietów i nazistowskich Niemiec, których kulminacją było porozumienie Ribbentrop-Mołotow. Jak napisano, w jego wyniku „pod okupacją Związku Sowieckiego znalazło się 52 proc. terytorium Polski z 13 milionami ludności, poddanej następnie masowym represjom”, a także podzielono Europę Wschodnią „na niemiecką i sowiecką strefę wpływów, pogwałcając suwerenność Polski, Litwy, Łotwy, Estonii, Finlandii i Rumunii”.



Resort zaznaczył także, że w 17 września, czyli w dniu sowieckiej agresji na Polskę, władze RP przebywały na jej terytorium. Fakt ich obecności w granicach kraju również podważany był przez Federację Rosyjską. Wskazało także na wywózki i represje wobec obywateli polskich z zajętych terenów. „W latach 1939-41 aresztowano co najmniej 107 tys. osób, deportowano w głąb ZSRS ponad 380 tys. obywateli RP” – czytamy.

MSZ podkreślił także, że z rozkazu władz sowieckich wiosną 1940 roku zamordowano 22 tysiące polskich oficerów i przedstawicieli elit. Ogólną liczbę osób narodowości polskiej, represjonowanych przez Związek Sowiecki w latach 1939-1944 określono jako 566 tysięcy. „Drastycznym przejawem” działań sowieckich służb w Polsce nazwano proces moskiewski – „podstępne uwięzienie przez sowieckie organy bezpieczeństwa wicepremiera RP oraz piętnastu innych przywódców Polskiego Państwa Podziemnego”, których skazano na więzienie. Część z nich pozbawiono później życia.Ministerstwo Spraw Zagranicznych zaapelowało także do władz Federacji Rosyjskiej o wznowienie prac Grupy ds. Trudnych. Ostatnie wypowiedzi prezydenta Władimira Putina uznano za zaprzepaszczenie dorobku jego poprzedników – Michaiła Gorbaczowa i Borysa Jelcyna – „którzy mimo trudności starali się szukać drogi prawdy i pojednania w stosunkach polsko-rosyjskich”. Dodano, że rzetelne spojrzenie na historię, nie przez pryzmat propagandy, „pozwoliłoby też oddać hołd milionom ofiar stalinowskich represji, także po stronie rosyjskiej”.