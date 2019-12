Maradona: Zostałem uprowadzony przez UFO

Legendarny piłkarz Diego Maradona nie raz już zaskakiwał, a nawet szokował wypowiedziami. Tym razem w wywiadzie dla argentyńskiej telewizji TyC Sports wyznał właśnie, że kiedyś został porwany przez kosmitów.

„Boski Diego” został spytany co, sądzi o UFO. Wyznał, że został kiedyś porwany przez obcych. – Dlaczego miałbym zmyślać? Wyszedłem na drinka, a nie było mnie w domu trzy dni. Gdy wróciłem odpowiedziałem, że porwało mnie UFO, ale nie mogę o tym opowiadać – powiedział.



Argentyńczyk pochwalił się również swoim pierwszym stosunkiem seksualnym. Opowiedział, że miał wówczas 13 lat. – Doszło do tego ze starszą panią, w piwnicy. Czytała wówczas gazetę – relacjonował.



Mistrz świata z 1986 roku w minioną środę zrezygnował z funkcji trenera argentyńskiej drużyny Gimnasia La Plata, którą prowadził w zaledwie ośmiu meczach. W piątek jednak zmienił zdanie i wrócił do klubu.

