„Nie chcemy sędziów polityków, chcemy sędziów uczciwych”. Posłowie PiS o skandalu z sędzią od Gawłowskiego

Sędzia, który będzie orzekać w sprawie afery melioracyjnej, gdzie głównym oskarżonym jest Stanisław Gawłowski z Platformy Obywatelskiej, przemawiał w środę w Szczecinie na wiecu protestacyjnym przeciwko nowelizacji ustawy reformującej sądownictwo. TVP3 Szczecin przytacza komentarze polityków. – Nie chcemy sędziów polityków, chcemy sędziów uczciwych, którzy będą podejmować decyzje niezależnie od naszych poglądów politycznych – powiedziała Małgorzata Jacyna-Witt, szefowa klubu radnych PiS w sejmiku województwa zachodniopomorskiego.

„Od jakiegoś czasu obraża mnie także pan prezydent, pan premier i posłowie” – mówił Grzegorz Kasicki podczas manifestacji.



Niewykluczone, że sędziego oburza słowo „kasta” użyte po raz pierwszy w debacie o polskim sądownictwie przez I prezes SN prof. Małgorzatę Gersdorf. Podczas wiecu powiedział również: „Czy my jesteśmy kastą? Jeżeli my byśmy chcieli być kastą, jeżeli my byśmy chcieli mieć przywileje, to byśmy teraz byli z tą władzą, nie przeciwko niej”.

TVP3 Szczecin przytacza komentarze polityków. – Pan sędzia powinien się absolutnie wstrzymać przed tego typu wypowiedziami, bo sędzia powinien być bezstronny i apolityczny w swoich wypowiedziach na zewnątrz – powiedziała Małgorzata Jacyna-Witt, szefowa klubu radnych PiS w sejmiku województwa. – Zachowanie sędziego może zaskakiwać, bo według prawa sędziowie nie mogą angażować się w spory polityczne. Nie chcemy sędziów polityków, chcemy sędziów uczciwych, którzy będą podejmować decyzje niezależnie od naszych poglądów politycznych – dodała.

źródło: TVP3 Szczecin, portal tvp.info

– Mają zapisane w konstytucji, że nie mogą przynależeć do partii, związków zawodowych. Oczywiście mają swoje poglądy, ale nie powinni tych swoich poglądów pokazywać w ten sposób. Ich tam nie powinno być i to jest proste – tłumaczy z kolei Robert Telus, poseł PiS.Sędzia Kasicki będzie orzekać w aferze melioracyjnej, w której głównym oskarżonym jest senator Stanisław Gawłowski z Platformy Obywatelskiej.Po akcji protestacyjnej Stanisław Gawłowski udostępnił w internecie grafikę, na której prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego zrównano z Włodzimierzem Leninem, Karolem Marksem i Fryderykiem Engelsem.Senator Gawłowski, wiceminister środowiska w rządzie PO-PSL, były sekretarz generalny PO, jest jednym z oskarżonych w tzw. aferze melioracyjnej, m.in. o przestępstwa o charakterze korupcyjnym i pranie brudnych pieniędzy. Akt oskarżenia do szczecińskiego sądu wpłynął 4 lipca. Chodzi o nieprawidłowości przy 26 inwestycjach realizowanych przez Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie. Proces ma rozpocząć się w styczniu.